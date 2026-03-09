三餐吃燙青菜「血脂仍飆高」！營養師看菜單嘆：身體在拚命製油

▲婦人自述吃得清淡、三餐幾乎只吃燙青菜，血脂仍飆高讓她相當納悶。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「我都不敢吃肥肉跟炸雞，為什麼健檢報告出來，我的三酸甘油酯還是高到嚇死人？」一名55歲婦人日前拿著紅字滿滿的報告，眉頭深鎖地向營養師求助。她表示自己為了養生，三餐吃得極其清淡，幾乎只吃燙青菜、肉也吃得極少，沒想到數字依舊爆表。營養師仔細追問她一天的菜單直搖頭，奪走健康的兇手並不是油脂。

營養師邱世昕在粉專分享這起案例，指出婦人雖然避開了油脂，卻深陷另一個健康迷思。經詢問發現，大姐每天下午都會切一大盤水果當點心，早起習慣吃一塊蔥花麵包，偶爾還會跟同事訂一杯微糖手搖飲。營養師直呼：「姐姐們，這是一個超級大迷思！」

邱世昕解釋，許多民眾誤以為三酸甘油酯太高是因為吃得太油，但事實上，真正讓數值狂飆的兇手往往是「精緻糖」與「過量的碳水化合物」。他分析，當人體攝取過多的麵包、糕點、手搖飲，或是台灣現今甜度爆表的水果時，若身體無法消耗這些糖分，「肝臟就會把這些多餘的能量轉化成三酸甘油酯儲存起來。」

「妳以為沒吃油，其實身體正在拚命自己『製油』啊！」邱世昕語重心長地提醒，飲食結構的失衡，才是導致血脂異常的主因。為了幫助民眾有效降血脂，他也特別傳授「降血脂3小撇步」：

1. 水果份量要控制：

水果固然健康，但一天份量最多就是「2個拳頭」大小。邱世昕提醒，千萬不要以為健康就將水果當成正餐吃到飽。

2. 小心隱形糖：

應減少攝取精緻的白麵包、白麵條，建議替換成糙米、地瓜等具有飽足感的「原型澱粉」。

3. 蛋白質要吃夠：

每餐一定要攝取「一掌心」大小的肉、魚或豆腐。邱世昕強調，足夠的蛋白質才能穩住血糖，避免讓多餘的糖分轉化為脂肪堆積。