中榮心臟手術嘉惠病患　健保給付百萬減輕患者負擔

軍聞社

臺中榮民總醫院「經心導管二尖瓣緣對緣修補手術（trans catheter mitral edge to edge repair, M-TEER）」，成功為73歲蔡張女士改善「原發性重度二尖瓣閉鎖不全」症狀，此次手術配合健保署於2025年12月1日起實施之有條件給付政策，順利通過事前審查，符合百萬醫療費用給付條件，減輕患者沉重負擔，也為高齡、高風險瓣膜患者開啟新的治療選擇。

我國過去引進心導管二尖瓣緣對緣修補手術，需由患者自費約新臺幣120萬元執行手術，在經濟上形成沉重負擔，隨著最新版歐美心臟治療指引推薦，健保署在2025年12月1日起開放有條件的申請事前審查後給付「經心導管二尖瓣緣對緣修補手術」治療重度二尖瓣閉鎖不全，讓患者獲得更多治療機會。

73歲蔡張女士30年前因心雜音發現患有原發性二尖瓣閉鎖不全，近半年因左心房逐漸擴大，產生心房顫動、肺高壓、肺積水等症狀，在反覆住院的過程中，由於擔憂心臟手術風險及經濟負擔，遲未接受治療，病情隨時間日益加重，恐危及生命。

臺中榮總獲知消息後，配合健保署政策，在心臟血管中心李文領主任領導下，由結構性心臟病心導管醫師梁凱偉及心血管影像林維文主任團隊合作，為蔡張女士向健保署申請事前審查，成功通過健保給付百萬醫療費用，不需執行心臟開刀手術，即可透過微創手術，將二尖瓣閉鎖不全從重度降為輕度，並大幅改善心衰竭症狀。

梁凱偉醫師解釋，此手術是利用心導管從腹股溝的股靜脈進入到右心房，經心房中膈穿刺到左心房，在心導管X光和經食道心臟超音波導引下，用特殊瓣膜夾將閉鎖不全的二尖瓣夾起來，術中及術後須留意瓣膜夾是否穩固、瓣膜是否變狹窄、是否有心包膜積液等併發症。

梁凱偉醫師說明，心臟瓣膜如閘門控制血流方向，而二尖瓣位於左心房與左心室之間，若心臟收縮時無法完全閉合，就會形成二尖瓣閉鎖不全。病因有原發性和次發性兩類，原發性是瓣膜本身損壞，如重度脫垂、腱索斷裂或風濕性心臟病等；次發性是心臟擴大導致正常的瓣膜無法對齊，如心肌梗塞或擴張性心肌病變。

梁醫師強調，中度及重度原發性二尖瓣閉鎖不全在70歲以上盛行率約百分之1.8，但初期因心臟功能代償良好大多無明顯症狀，長期閉鎖不全將使心臟負擔加重，逐步產生喘、運動耐受力下降、水腫等心衰竭相關症狀，就必須接受積極治療。 臺中榮總迄今已成功為70多名患者完成此手術，術後追蹤有九成病人由重度閉鎖不全減輕到輕度或中度，有效改善二尖瓣閉鎖不全及心衰竭症狀。