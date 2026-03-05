胃痛反覆發作竟然是「飽痛」？　醫師：她確診為急性膽囊炎

▲張堯任醫師呼籲，若有上腹痛且會長期反覆出現，務必即早診治。（圖／聯新國際提供）

記者楊淑媛／桃園報導

反覆上腹部疼痛時，別再以為只是胃病，當心恐是膽囊炎作祟！一名38歲女性日前因持續2天劇烈上腹痛，先後到診所與地區醫院就診，皆被診斷為胃炎，服藥與打止痛針仍未改善，求診聯新國際醫院急診室，經朱海慶醫師詢問病史與電腦斷層檢查，會診一般外科張堯任醫師，確診為急性膽囊炎。

該病患就醫時已出現發燒，白血球與發炎指數攀升的情況，張堯任醫師建議應盡快手術。病患考量自身工作需頻繁搬運重物，且希望快速復工，選擇單孔達文西手術切除膽囊，術後當天即可下床走動並正常飲食，隔天返家休養，迅速重返職場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張堯任醫師指出，膽囊炎與胃炎因發生位置相近，症狀高度重疊，臨床上極易混淆。胃痛（如胃潰瘍）常表現為空腹時的「餓痛」，進食或服用制酸劑後可緩解；但膽結石引發的疼痛為「飽痛」，常在吃完油膩食物後，因膽囊收縮、膽汁受阻而引發劇痛，痛點常位於右上腹、右背，且常在半夜因膽汁濃度過高而痛醒。

▲電腦斷層掃描顯示膽囊發炎位置。（圖／聯新國際提供）

根據統計，國人膽結石盛行率超高，平均每10位當中即有1位有膽結石，其中「40歲、女性、肥胖以及曾懷孕」為高風險族群。臨床觀察顯示，30至50歲女性最常見。雖然盛行率超高，但三分之二患者終其一生不會出現症狀，僅少數因結石過大、滾動或堵住膽囊出口引發劇痛，才需治療。

急性膽囊炎治療方式依病情而定，張堯任表示若狀況允許，首選手術切除膽囊，徹底免除復發；若患者病況不佳，則先以經皮穿肝膽囊引流術（PTGBD）引流膽汁，但最終仍需開刀。

目前現行手術治療分三類：傳統開腹手術，傷口大且復原時間最長，術後疤痕明顯；傳統腹腔鏡，需打3-4個洞，透過直線器械操作完成，為臨床廣泛使用的微創方式；單孔達文西，由肚臍單一孔道進入，傷口約2.5公分，搭配十倍放大的3D立體影像與仿真手腕機械手臂，能消除醫師手部顫抖，確保精準縫合並保護血管神經，術後疼痛輕、外觀無痕且復原最快。

術後照護方面，也應遵循醫師的衛教指引，張堯任提醒約 95% 的人在數週後透過膽管進行代償，恢復正常消化功能，術後建議應穿上束腹帶 2-3 週，並維持清淡飲食。他形容膽結石宛如體內未爆彈，一旦出現反覆上腹痛，民眾務必提高警覺，及早尋求專科醫師協助，盡早拆除隱形炸彈。