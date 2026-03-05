衛福部擬推癌友和家屬免費心理諮商　下半年針對頭頸、肺癌試辦

▲衛福部規劃「癌友及家屬免費心理支持方案」。（資料照／記者洪巧藍攝）



生活中心／台北報導

癌症連續43年蟬聯國人10大死因榜首，衛福部規劃「癌友及家屬免費心理支持方案」，初步鎖定頭頸癌、肺癌等癌症，預計下半年推動試辦。

衛福部目前已有「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，補助15至45歲民眾免費心理諮商。考量罹癌對個人與家庭的影響，衛福部心理健康司規劃下一步將方案擴及癌症病患。

衛福部心健司長陳柏熹指出，住院與重症病患的心理支持已具備基礎，但「門診癌症」與「慢性追蹤期」病友常因就醫時間短暫或擔心被貼標籤，其復發焦慮、睡眠障礙與生活適應等心理需求往往被忽視。

陳柏熹說，衛福部去年底已完成醫院版本的癌友及家屬心理支持方案，希望在醫院建立完整系統，由心理師進行評估及支持，有需要者也可以進一步接受心理治療。

陳柏熹指出，指引內容以「篩檢－轉介－介入」為核心的分級照護，輕微症狀由主要照護團隊包括腫瘤科醫師、護理師處理，中度由心理師及社工師，重度則期待精神科醫師介入。

衛福部預計在4月完成資源盤點，下半年試辦計畫。陳柏熹說，預計將選定數家醫院試辦，因為各種癌症類別的病程差異極大，初步鎖定頭頸癌、肺癌等，增加對家屬和個案本身的支持，且研究也顯示，心理壓力小的癌友，預後會比較好。

陳柏熹說，方案正在進行最後研議，決定哪些醫院適合試辦，後續會讓系統更完備運行，統一規範後讓大家依照指引進行，再分析試辦計畫成效，最後再討論納入健保給付的問題，細節將在4月公布。