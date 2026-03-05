男性感染HPV更難清除！醫示警「病毒恐潛伏20年」

▲人類乳突病毒（HPV）並非女性專屬風險，男性同樣可能感染。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

近年醫界不斷強調，人類乳突病毒（HPV）並非女性專屬風險，男性同樣可能感染，且與多種癌症密切相關。泌尿科醫師陳鈺昕指出，HPV不是只與子宮頸癌有關的病毒，男性也可能感染，研究發現攝護腺癌、膀胱癌也可能與HPV有關，且男性更難自行清除病毒，病毒更容易在體內長期潛伏，潛伏期可長達10～20年。

多數民眾對HPV的認知，多停留在子宮頸癌、頭頸癌、肛門癌、外陰癌與陰道癌等「HPV相關五癌」，但近年越來越多研究指出，部分男性常見的泌尿系統癌症，也可能與HPV感染存在關聯。

陳鈺昕指出，國際流行病學研究在攝護腺癌組織中發現，約2～3成（約20～30%）可檢出HPV DNA，比例明顯高於良性攝護腺組織，顯示HPV可能在癌症早期扮演促進角色，此外，針對膀胱癌的系統性回顧與統合分析也顯示，約1～2成（約15～25%）的膀胱癌患者可檢測到HPV感染，部分研究更發現HPV陽性者的腫瘤進展與惡化風險相對較高。

陳鈺昕說明，HPV是一種高度傳染的病毒，男女一生中感染機率都相當高。然而研究顯示，即使同樣感染HPV，女性約有5～7成可在2年內產生中和抗體並清除病毒，但男性僅約1成能自然產生足夠抗體，病毒更容易在體內長期潛伏，潛伏期可長達10～20年。

「這也是為什麼許多男性年輕時沒有明顯症狀，卻可能在中年甚至更晚，才被診斷出相關疾病或癌症。」陳鈺昕提醒，HPV的真正風險不在於是否立即不適，而在於長期、隱匿且難以察覺的健康影響。

陳鈺昕坦言，這些癌症是否完全由HPV導致，仍需更多研究確認，但可以確定的是，HPV並非只影響表面或女性生殖器官，而是可能與多種男性癌症相關，不應再被忽視。

目前政府已提供符合資格女性定期子宮頸抹片檢查，近年也逐步推動HPV檢測作為輔助篩檢工具，目的在於及早發現癌前病變、降低晚期癌症風險，呼籲民眾主動了解HPV相關風險，與醫療專業人員討論適合自己的預防方式。