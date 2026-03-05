瘦瘦針安全嗎？營養師曝3警訊：出現快就醫

▲近年減重藥物「瘦瘦針」在全球掀起熱潮，但相關副作用討論也持續受到關注。（示意圖／Pexels）

記者黃稜涵／綜合報導

近年減重藥物「瘦瘦針」在全球掀起熱潮，不少人透過注射方式控制食慾、幫助減重，不過近期國際間也陸續出現副作用相關討論，甚至傳出超過4000件訴訟案例，引發不少民眾關注與疑問。對此，營養師張語希整理出「瘦瘦針副作用懶人包」，提醒若出現三大危險警訊，應盡快就醫檢查。

警訊一：警覺「危險信號」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張語希指出，使用瘦瘦針期間，最重要的是留意身體是否出現異常變化，若出現持續性的劇烈腹痛，可能與胰臟發炎有關；如果突然出現視力模糊、視野出現黑影或盲點，也要提高警覺，可能與眼部血管問題有關。另外，有些人停藥後出現長時間無法排便、持續嘔吐等情況，也可能與腸道阻塞有關。

她也提醒，有些人會覺得肚子長時間脹脹的，明明吃得很少卻覺得胃裡很滿，甚至出現想吐的情況，這可能與胃排空變慢、俗稱「胃癱瘓」有關，如果出現類似症狀，建議盡快回診評估。

警訊二：增肌與蛋白質



張語希表示，為了對抗「瘦瘦針臉」和肌肉萎縮，療程中必須強制攝取高蛋白並進行肌力訓練，否則瘦下來的體態會顯得乾癟且基礎代謝率崩潰。沒補充足夠蛋白質，肌肉流失會讓你生理年齡老 10 年。她建議，療程期間一定要注意蛋白質攝取量，並搭配肌力訓練幫助維持肌肉量，一般來說，每天蛋白質攝取量可以依體重計算，大約每公斤體重攝取1.2到1.5公克，有助於維持身體組成與代謝。

警訊三：手術前要「斷捨離」



如果近期有安排需要麻醉的醫療處置，例如拔牙、胃鏡檢查或其他手術，也要特別留意。張語希提醒，通常建議術前至少停用瘦瘦針一週，並主動告知醫師與麻醉人員正在使用相關藥物，以降低手術過程中嘔吐或吸入性肺炎的風險。