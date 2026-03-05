ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

陳傑憲觸身球「手指骨裂」　骨科醫：癒合最快要4周

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳傑憲遭觸身球擊中手指，造成遠端骨裂。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（5日）對戰澳洲，台灣隊長陳傑憲6局挨球吻退場，最新消息指出是骨裂，已到醫院檢查。對此，醫師指出，手指骨裂癒合蠻快，但最快也要4周，很有可能這次的世界賽沒有辦法上場。至於是否可以有相關處置讓他上場參賽，主要還是要看有沒有影響到發力，如果影響到，可能一樣沒辦法。

今日中華隊對上澳洲隊，6局上林安可在2出局後敲出右外野平飛安打，接著澳洲中繼左投奧拉克林（Jack O'Loughlin）面對台灣隊長陳傑憲投出觸身球，球擊中左手手指，讓東京巨蛋現場數萬名台灣球迷爆出陣陣噓聲，透過轉播畫面可見陳傑憲之後仍邊冰敷邊在場邊和球員討論賽況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但賽後中華隊隨隊醫生表示，陳傑憲左手食指遠端骨裂，目前先以石膏固定，隊醫正陪他去醫院檢查，還要等待後續的檢查結果。

對此，北醫附醫骨科部運動醫學科主治醫師吳家麟受訪時指出，「一般來說，手指頭骨裂算是癒合蠻快，大概4~6禮拜骨頭就會癒合，不過還要看有沒有移位，如果嚴重移位，就要手術治療。」

至於陳傑憲本次比賽是否還能上場參賽，吳家麟坦言，癒合最快也要4周，很有可能這次比賽沒辦法上場，不過主要還是要看有沒有影響到發力，如果有，可能就真的沒辦法。

【180度甩尾衝撞】台中街頭毒駕追逐！賓士撞保時捷車尾

關鍵字： 陳傑憲 骨裂 WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雞蛋一天能吃幾顆？營養師曝保存、清洗方法一次看

陳傑憲觸身球「手指骨裂」　骨科醫：癒合最快要4周

再爆麻疹群聚！馬來西亞境外移入「1名接觸者感染」　匡列87人

「更年期」症狀恐隨春季加劇　3招居家照護教妳找回好睡眠

LIVE／ETtoday健康講座　陳亮恭分享「從飲食指南到肌智人生」

男心跳失控無力拿手機　智慧裝置直接呼叫119救命

台灣女性逾44%有脂肪肝！醫揭「看不見的胖」成隱憂：注意5警訊

腎友必看！低鈉鹽恐致心律不整　護腎藥物地雷報你知

滑手機恐變鬥雞眼　醫示警「急性內斜視」年輕化：留意3大警訊

台灣學童近視率飆破 87.2%！　嘉基醫師警告：眼軸拉長恐致永久失明

讀者迴響

回到最上面