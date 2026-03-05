雞蛋一天能吃幾顆？營養師曝保存、清洗方法一次看

▲雞蛋一天到底能吃幾顆？營養師解答常見迷思。（示意圖／Pexels）

記者黃稜涵／綜合報導

「雞蛋」幾乎是每個家庭冰箱裡的常備食材，從早餐三明治、茶葉蛋、荷包蛋，到減脂時常見的水煮蛋，都少不了它的身影，不過雞蛋該怎麼保存、需不需要清洗、一天可以吃幾顆，仍是許多人常有的疑問，營養師珊珊整理出「雞蛋懶人包」，提醒只要掌握幾個簡單原則，就能吃得安心又健康。

在保存方式上，市售的洗選蛋因為經過清潔與分級處理，不需要再沖洗，買回家後可以直接放入冰箱冷藏，若是購買傳統市場的散裝蛋，表面若有灰塵或髒污，可以用乾布輕輕擦拭後再冷藏保存。珊珊也提醒，放入冰箱時建議「圓頭朝上、尖頭朝下」，有助於延長保存時間。另外也不建議一次囤太多雞蛋，一般冷藏保存約兩週內食用完較為理想。

不少人擔心雞蛋的膽固醇含量高，因此對吃蛋有所顧慮。對此，珊珊表示，其實血液中的膽固醇只有約20%至30%來自食物，其餘大多是由肝臟自行合成。對健康成人而言，一天吃1到2顆雞蛋通常沒有問題，真正需要特別注意的，反而是飲食中的飽和脂肪，例如紅肉、奶油、蛋糕、餅乾、培根以及各類加工食品，這些食物更容易影響血脂狀況。

此外，攝取足夠的膳食纖維也有助於調節膽固醇，珊珊建議，日常飲食可以多加入新鮮蔬菜、適量水果以及全穀雜糧類，讓每天的膳食纖維攝取量達到約25至30克，對整體健康也更有幫助。

雞蛋其實是生活中最平價、也最容易取得的優質蛋白質來源之一，只要注意保存方式與攝取份量，完全可以安心納入日常飲食。不過也要留意，有些蛋料理在烹調過程中會加入大量奶油、起司或美乃滋，例如歐姆蛋、班尼迪克蛋或蛋沙拉等，或是使用較多油煎至酥脆，熱量往往會比單純的水煮蛋高出許多，食用時仍需適量。