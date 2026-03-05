再爆麻疹群聚！馬來西亞境外移入「1名接觸者感染」　匡列87人

▲疾管署公布新增麻疹群聚事件。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布國內新增1起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性（案1），今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返國後出現發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，經醫院通報採檢於2月13日確診。另案2為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，通報採檢後確診。

疾管署表示，目前本起群聚事件累計確診2名，指標個案接觸者共58名，除案2外，其餘接觸者已於3月4日監測期滿，案2匡列接觸者共87名，預計監測至3月22日。

疾管署說明，我國今年截至3月4日，累計4例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至40多歲，其中2例為國內感染病例，另2例為境外移入病例，感染國家為越南及馬來西亞各1例。

全球麻疹疫情持續，亞洲如馬來西亞、越南、新加坡、日本、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生，美洲今年多個國家也持續出現疫情，以墨西哥、美國、加拿大報告病例數為多，歐洲去年共計30國報告逾7千例病例，病例數以羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利及西班牙為多。

疾管署已針對越南、印尼、印度、安哥拉、墨西哥、葉門、巴基斯坦及哈薩克發布旅遊疫情建議等級第二級：警示(Alert)，請民眾對當地採取加強防護；其他共計30國列為第一級：注意(Watch)，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，麻疹傳染力非常強，如與確診個案有相關接觸史或已經地方衛生局通知受匡列為接觸者，務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫。

疾管署呼籲，近期國際麻疹疫情持續，境外移入及造成國內後續傳播風險增加，國人出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。1966年(含)以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗，以降低感染風險。孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。