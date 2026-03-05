男心跳失控無力拿手機　智慧裝置直接呼叫119救命

▲亞東醫今舉辦AHA全方位心臟衰竭中心授證典禮，成為亞洲首家獲此肯定的醫療機構 。（圖／亞東醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

51歲的王先生日前在家中突然胸悶、心跳紊亂，整個人癱軟在床邊，甚至無力拿起手機求救，所幸手腕上的智慧監測裝置抓到異常心率並即時通報，救護系統迅速定位派遣救護車，讓他得以在黃金時間內就醫治療；醫師說，透過「智慧個案管理平台」，照護可從醫院延伸到家，將成挽救急重症患者一大助力。

亞東醫院醫學研究部主任、心臟血管內科醫師吳彥雯說，心臟衰竭患者的治療難題往往出現在出院後，因許多病人回到家中缺乏持續監測及治療調整，一旦症狀惡化，便可能再次住院，故醫療團隊近年導入智慧個案管理平台，嘗試優化照護能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳彥雯指出，此平台導入生成式AI技術，整合病歷及臨床數據，自動檢視患者藥物是否達到治療指引建議劑量，可協助醫師即時調整治療策略；此外，系統同時持續監測血壓、心率與體重變化，一旦出現異常，個案管理師能提前介入，降低病情惡化及併發症風險。

為提升居家安全，團隊也與科技業者合作導入智慧心律遠距監測裝置，當系統偵測到異常心率，例如每分鐘高於170次或低於40次，平台會立即通報個管師，並同步連動新北市消防局119指揮中心，由救護系統派遣救護車，並同步將相關資訊回傳醫院，爭取治療時間。

王先生回憶，當時胸悶發作、眼前發黑，整個人癱軟，動彈不得，連拿手機呼救的力氣都沒有，還好有智慧監測裝置，救護車沒多久就抵達，他才順利度過危機。

亞東醫院院長邱冠明表示，團隊深耕心衰照護已10年，持續提高照護流程及智慧平台的水準，近期並通過美國心臟協會（AHA）「全方位心臟衰竭中心」認證，成為亞洲首家取得此認證的醫療機構，也象徵台灣的智慧心衰照護發展獲得國際進一步肯定。