ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

男心跳失控無力拿手機　智慧裝置直接呼叫119救命

▲▼ 心衰竭 。（圖／亞東醫院提供）

▲亞東醫今舉辦AHA全方位心臟衰竭中心授證典禮，成為亞洲首家獲此肯定的醫療機構 。（圖／亞東醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

51歲的王先生日前在家中突然胸悶、心跳紊亂，整個人癱軟在床邊，甚至無力拿起手機求救，所幸手腕上的智慧監測裝置抓到異常心率並即時通報，救護系統迅速定位派遣救護車，讓他得以在黃金時間內就醫治療；醫師說，透過「智慧個案管理平台」，照護可從醫院延伸到家，將成挽救急重症患者一大助力。

亞東醫院醫學研究部主任、心臟血管內科醫師吳彥雯說，心臟衰竭患者的治療難題往往出現在出院後，因許多病人回到家中缺乏持續監測及治療調整，一旦症狀惡化，便可能再次住院，故醫療團隊近年導入智慧個案管理平台，嘗試優化照護能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳彥雯指出，此平台導入生成式AI技術，整合病歷及臨床數據，自動檢視患者藥物是否達到治療指引建議劑量，可協助醫師即時調整治療策略；此外，系統同時持續監測血壓、心率與體重變化，一旦出現異常，個案管理師能提前介入，降低病情惡化及併發症風險。

為提升居家安全，團隊也與科技業者合作導入智慧心律遠距監測裝置，當系統偵測到異常心率，例如每分鐘高於170次或低於40次，平台會立即通報個管師，並同步連動新北市消防局119指揮中心，由救護系統派遣救護車，並同步將相關資訊回傳醫院，爭取治療時間。

王先生回憶，當時胸悶發作、眼前發黑，整個人癱軟，動彈不得，連拿手機呼救的力氣都沒有，還好有智慧監測裝置，救護車沒多久就抵達，他才順利度過危機。

亞東醫院院長邱冠明表示，團隊深耕心衰照護已10年，持續提高照護流程及智慧平台的水準，近期並通過美國心臟協會（AHA）「全方位心臟衰竭中心」認證，成為亞洲首家取得此認證的醫療機構，也象徵台灣的智慧心衰照護發展獲得國際進一步肯定。

《單身5》金珉志喊冤：我沒整形！　只有「戴牙套+打填充物」

關鍵字： 標籤:智慧監測 心臟衰竭 遠距醫療 AI技術 緊急救護

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雞蛋一天能吃幾顆？營養師曝保存、清洗方法一次看

陳傑憲觸身球「手指骨裂」　骨科醫：癒合最快要4周

再爆麻疹群聚！馬來西亞境外移入「1名接觸者感染」　匡列87人

「更年期」症狀恐隨春季加劇　3招居家照護教妳找回好睡眠

LIVE／ETtoday健康講座　陳亮恭分享「從飲食指南到肌智人生」

男心跳失控無力拿手機　智慧裝置直接呼叫119救命

台灣女性逾44%有脂肪肝！醫揭「看不見的胖」成隱憂：注意5警訊

腎友必看！低鈉鹽恐致心律不整　護腎藥物地雷報你知

滑手機恐變鬥雞眼　醫示警「急性內斜視」年輕化：留意3大警訊

台灣學童近視率飆破 87.2%！　嘉基醫師警告：眼軸拉長恐致永久失明

讀者迴響

回到最上面