台灣女性逾44%有脂肪肝！醫揭「看不見的胖」成隱憂：注意5警訊

記者洪巧藍／台北報導

明明看起來體態不胖，卻在健檢時發現內臟脂肪超標、甚至已有脂肪肝！醫師示警，台灣女性代謝風險近年出現年輕化與隱形化趨勢，「看不見的胖」成為值得警覺的地雷；根據國內大型健檢資料庫分析發現，2015至2024年女性健檢數據顯示，脂肪肝比例長期維持在三成五以上，且在近年攀升明顯，最高甚至超過4成4。

美兆診所內分泌暨新陳代謝科醫師林素菁指出，脂肪肝並非肥胖者專利，許多女性BMI（身體質量指數）正常，卻已有內臟脂肪累積與肝臟脂肪沉積問題，這類族群往往因體態不胖而忽略風險。

為什麼體態不胖，代謝卻已失衡？林素菁解析，現代30～55歲女性多處於高壓與多重角色，工作負荷大、長時間久坐、睡眠品質不佳，加上外食比例高、運動量不足，特別是阻力訓練不足，肌肉量下降，基礎代謝率就會降低。

此外，壓力型生活型態也會影響皮質醇（Cortisol）分泌。皮質醇是由腎上腺分泌的壓力荷爾蒙，在短期壓力下有助於提升專注與應變能力，但若長期處於高壓、睡眠不足、作息紊亂狀態，皮質醇分泌節律可能失衡，進一步干擾血糖調節與脂肪代謝，使脂肪更容易堆積在腹部與內臟區域。

「很多女性不是胖，而是代謝系統默默地吃力運轉。」林素菁表示，內臟脂肪增加會提高胰島素阻抗風險，長期下來可能演變成糖尿病前期、三高問題，並增加心血管疾病風險。如果出現5大情況，可能是代謝風險正在累積的警訊：

1.腰圍悄悄增加：體重變化不大，但褲頭變緊。

2.餐後腹脹或胃悶感增加：特別是晚餐後更明顯。

3.下午容易疲倦、腦霧感增加：專注力下降、提不起精神。

4.睡眠品質變差：淺眠、易醒、醒來仍覺得疲累。

5.健檢數字出現「邊緣異常」：如三酸甘油脂偏高、HDL偏低、空腹血糖或肝指數偶爾上升。

醫師強調，這些往往不是單一症狀，而是代謝系統發出的早期訊號。若未及早調整，將有可能增加未來罹患心血管疾病與糖尿病的風險，也提醒只要及早發現並透過飲食、運動與生活型態調整，數值是有機會回到理想健康狀態的。