滑手機恐變鬥雞眼　醫示警「急性內斜視」年輕化：留意3大警訊

▲醫師提醒，長期近距離、高強度使用數位裝置恐誘發「急性內斜視」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

隨著智慧型手機與平板電腦深入日常生活，眼科臨床上出現了一種新興的視力危機。台北市立聯合醫院仁愛院區眼科主治醫師陳少鈞指出，近年「急性後天性共同性內斜視（AACE）」病例顯著增加，且病人年齡層有大幅下修的趨勢，建議要留意是否有「複視現象、眼球偏斜、立體感喪失」等3大警示現象。

陳少鈞說明，「急性內斜視」是指原本視軸正常的成人或青少年，突然出現雙眼向內偏斜（俗稱「鬥雞眼」）並伴隨複視（看東西有兩個影子）的症狀，過去這種病例多與神經系統疾病相關，但近年醫學研究發現，長期、近距離、高強度使用數位裝置已成為誘發此病的主要因素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當眼睛長時間專注於近距離（通常小於30公分）的螢幕時，雙眼內直肌會過度收縮，導致負責調節與輻湊的肌肉失去平衡，最終引發持續性的內斜視。

陳少鈞曾赴日本進修精研斜視治療，他分享，日本眼科學界對「數位裝置相關內斜視」的研究領先全球，日本研究顯示，頻繁使用智慧型手機的青少年，其AACE的發生率與使用時長有高度關聯，在日本，有不少案例是因為長時間在通勤或深夜使用手機而發病，這種現象在台灣同樣嚴峻，甚至有學童因為過度沉迷手機遊戲，在幾個月內就出現嚴重的複視問題。

陳少鈞提醒，要留意「複視現象、眼球偏斜、立體感喪失」等3大危險訊號，包括「看東西出現重疊、兩個影子」、「外觀明顯黑眼球往內側靠攏」、「走路容易絆倒、無法準確抓取物體或判斷距離」，一定要儘早就醫，若能及早發現，部分病人在完全停止使用電子產品並接受視覺訓練或配戴稜鏡後，斜視角度可獲得改善，但若症狀持續超過半年且角度穩定，可能需要透過斜視手術來矯正眼位。

