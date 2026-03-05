愛愛總被拒絕？　正妹醫曝「性慾5開關」：幫扛一半她更想要

▲女生的性慾與壓力、睡眠、自律神經和氣血循環有關。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

求歡總是被拒絕，讓你懷疑另一半變心了嗎？正妹中醫師黛比（胡馨方）透露，近期收到許多關於「女生不太有性慾」的私訊，她指出，親密感深受身體狀態影響，包括壓力、睡眠、自律神經與氣血循環。對此，她列出影響性慾的5大關鍵，其中真正會讓女生想靠近的，就是「從小事幫她減輕負擔」，並強調「我們要的不多，但感受和尊重超級加分！」

黛比在粉專指出，許多伴侶間的親密問題，往往源自於對身體訊號的誤解。她特別列出5點建議，寫給想讓關係變好的你，也寫給那些真的在乎她的人：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 想要不是色，是「想被接住」

很多時候「想要」是身體狀態的訊號，是壓力大後的出口，也是疲憊太久後想被接住的渴望。但黛比提醒，這件事最重要的不是你想不想，而是「界線怎麼守」。建議伴侶把對方的感受放在前面，「先問再靠近、先確定再加速」，例如溫柔詢問：「我想靠近你，你可以嗎？」、「你不舒服就跟我說，我會停」。

2. 壓力大＝性慾下降

「你越逼，她越退；你越計較，她越不想靠近。」黛比解釋，對很多女生來說，壓力不只在腦袋，而是直接「放在身體」，落在睡眠、荷爾蒙與皮膚上。若此時指責對方，只會讓她對親密關係更沒安全感。建議將質問「你為什麼都不要？」轉個彎，改成關心：「是不是我哪裡讓你更有壓力？」、「我可以幫你什麼讓你更放鬆？」

3. 睡得好，心就軟

女生的需求常跟安全感與睡眠綁在一起。黛比強調：「睡得好，心就軟；心軟，身體就更願意靠近。」這是自律神經在選擇安全還是戒備的自然反應。當她睡得好，身心就會柔軟；被理解與尊重，身體才會放鬆。

4. 溝通用「具體」取代情緒

「你都不在乎我」、「你每次都拒絕我」，這些情緒化的字眼只會讓人防禦。建議換成具體的表達，例如：「我想你」、「如果你今天不想也沒關係，但你還好嗎？」具體的溫柔，才會讓人想靠近。

5. 真正的體貼是「把她的負擔減半」

這是最關鍵的一點！黛比直言，真正會讓女生更想靠近你的，是幫她扛掉生活裡的一半負擔。當她不用一直緊繃、硬撐，身體自然會回應。從小事開始，吃完飯你去收、累了讓她先去洗澡，「她說不想，你就尊重，然後說好我們抱著就好。」

黛比總結，女生當然也會有需求，只是當壓力和睡眠把身體變成「警戒模式」，親密感就會自動關機。先尊重界線，再把她的負擔分一半，身體自然會給予最真實的回應。