「健康存摺」導入AI衛教助理　衛福部攜手Google預測糖尿病風險

我國三高慢性病人口已超過850萬人，其中糖尿病患者約320萬人。為強化慢性病分級分流管理，健保署攜手Google以大數據建立風險預測模型，並於「健康存摺」App推出個人化AI衛教助理。

健保署委託台北醫學大學團隊在DSCI（糖尿病共病嚴重分數）的架構下，結合國家衛生研究院專業資源，共同建立具本土代表性的糖尿病風險評估模型，形成產官學協作架構，確保模型設計兼具臨床實證基礎與政策應用價值。

在糖尿病風險評估模型基礎上，為強化慢性病管理並提升基層醫療照護品質，健保署結合糖尿病學會、糖尿病衛教學會、台灣基層糖尿病學會及台灣家庭醫學醫學會，啟動「糖尿病風險評估與智能衛教」場域驗證，並於今日「Google台灣20週年 AI領航智慧健康活動」發表。

驗證過程共計40家診所參與，涵蓋北部7家、中部29家及南部4家院所，並包含都會型與偏鄉型診所，協同Google及社團法人數位人道協會技術，確保不同區域與基層場域皆納入驗證。

健保署結合個人醫療紀錄及DCSI評估指數，利用AI生成模型產生個人化衛教資訊，在民眾端，透過「健康存摺」呈現糖尿病風險分級與衛教提醒，協助民眾了解自身健康風險並強化自我管理能力；在臨床端，透過家醫大平台整合整體風險評估與DCSI資訊，提供併發症預防與照護建議，作為醫師臨床決策之參考輔助工具。

衛福部健保署長陳亮妤強調，健保署擁有31年珍貴的全民健保資料，2004年推出健保IC卡，並於2013年健保雲端上線，此次結合專業學會及Google AI技術，遵循資料不離署與最小資料使用原則，實踐「賦權於民」之政策目標，讓民眾擁有自身的健康資料以及個人化衛教資訊，作為精準衛教之起點。