台灣學童近視率飆破 87.2%！　嘉基醫師警告：眼軸拉長恐致永久失明

記者翁伊森／嘉義報導

 台灣孩童的視力危機已進入「全民警戒」狀態！根據最新統計，台灣 18 歲以下青少年的近視率高達 87.2%，意即每十個孩子就有近九個面臨視力威脅。嘉義基督教醫院眼科莊超偉醫師提醒，家長常有「長大做雷射就好」的錯誤觀念，事實上，近視是一種眼球結構變形的疾病，若不從根本控制「眼軸長度」，未來失明風險將大幅提升。

莊超偉醫師指出，近視的本質是眼軸（眼球前後徑）像吹氣球般異常拉長。當眼球被過度拉扯，內部的視網膜與神經組織會變得脆弱。莊醫師強調，「近視雷射只能改變角膜厚度，無法縮短已拉長的眼軸。」 若放任度數在求學階段失控演變為「高度近視」，未來發生視網膜剝離、黃斑部病變等嚴重併發症的風險將激增，甚至導致永久性失明。

面對視力風暴，臨床證實「周邊離焦鏡片」能有效抑制眼軸拉長，最高可達 70% 的控制效果。莊醫師分析，相較於傳統角膜塑型片，周邊離焦鏡片具備以下優勢：

高安全性： 非侵入性、不接觸眼球，免除清洗不當引發的感染風險。

適應力強： 配戴方式與一般眼鏡相同，適合生活自理能力尚在發展的學童。

便利性高： 孩子在學習與戶外活動時能維持清晰視覺，不影響運動表現。

莊醫師進一步提出「聯合療法」攻略，建議透過**「兒控鏡片 ＋ 低濃度阿托品藥水」雙管齊下，從物理光學與藥理兩方面防堵度數失控。同時，他呼籲家長落實「護眼密碼 3010120」**：

3010： 近距離用眼每 30 分鐘，強制休息 10 分鐘。

120： 每日維持至少 120 分鐘戶外活動，利用自然光抑制眼軸拉長。

最後，嘉基莊超偉醫師特別提醒，視力檢查應從 4 歲前 開始進行第一次完整篩檢。守護孩子的未來，不能等到看不清才行動，及早干預才是保護靈魂之窗的唯一法門。

關鍵字： 近視率 眼軸控制 兒童視力 護眼密碼 視力防治

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

