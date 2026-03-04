漲奶痛翻！她拿「高麗菜冷敷」　名醫認證：真的有效





近日一名女網友在Threads上回憶，產後朋友到月子中心探視時驚問：「冰箱怎麼有高麗菜？妳還要自己煮喔？」沒想到原PO語出驚人表示，那是漲奶時用來冰敷的，讓對方超驚訝，也意外掀起話題。對此，婦產科名醫蘇怡寧揭開「高麗菜敷奶」這項消炎祕辛，並證實冷藏的高麗菜葉，確實能降低乳房腫脹時的疼痛與硬度。

被封「窮人的藥箱」 名醫解密高麗菜敷奶由來

這股神祕的「敷奶風潮」究竟從何而來？蘇怡寧醫師在粉專分享，早在古希臘與羅馬時期，高麗菜就被稱為「窮人的藥箱」，當時的人哪裡腫就往哪裡敷，這套消炎祕方隨後從歐洲蔓延到全世界，成為助產士與媽媽間口耳相傳的妙招。

蘇怡寧幽默表示，這其實是合理的，在古代沒有先進醫材的年代，腫痛就找貼得住的東西，「高麗菜葉子大、柔軟、包覆性好」，只要放在井水或陰涼處降溫後敷上去，就是絕佳的敷料。他解釋，這比較像「古代版的生活醫療工具箱」，家裡沒醫材時，就用手邊最像的東西擋一下。

科學認證有效！高麗菜敷奶「不輸冷凝膠墊」

如果把時間快轉到現代，蘇怡寧強調，這件事是有科學根據的！現代研究結論顯示，冷藏的高麗菜葉確實能降低乳房腫脹時的「疼痛與硬度」。根據隨機對照試驗，「冷高麗菜葉」與「冷凝膠敷墊」效果差不多，兩者皆有效。

「高麗菜不是魔法！」蘇怡寧指出，系統性回顧研究認為，高麗菜之所以有效，主角仍然是「低溫」，再加上葉片的服貼度與均勻包覆感，讓冰敷這件事變得更方便。他一句話總結現代觀點：高麗菜可以當作冷敷貼片，而冷敷對於產後乳房腫脹疼痛，在證據上確實是有效的。