不孕症名醫林禹宏病逝　婦產科醫學會哀悼：醫界重大損失

▲台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈。（圖／記者洪巧藍攝）

不孕症名醫林禹宏病逝 婦產科醫學會哀悼：是極大損失

記者洪巧藍／台北報導

不孕症名醫、新光醫院前婦產科主任林禹宏醫師因罹患血癌，經骨髓及肺臟移植，仍不敵病魔，享壽63歲。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈今日受訪表示，昨晚接到相關消息，林醫師這些年經歷的過程相當辛苦，從抗癌到做肺部移植，也在鬼門關前走了好幾遭，於抗癌表現上出現比一般人更大的勇氣；學會已經與家屬聯繫，會盡全力提供協助。

黃建霈今受訪回應，大家對林醫師的印象就是一個謙謙君子，是相當盡責的好醫師，病人對他的回饋也非常正面，失去這樣夥伴，對學會來說是很大的損失。

黃建霈表示，學會目前已與家屬保持聯繫，了解是否有需要協助之處，若家屬在儀式安排或相關事務上有任何需要，學會都將全力提供協助。過去對於學會貢獻卓著的醫師辭世，曾在會刊中發表紀念文章或推出專刊，讓外界能共同緬懷這位堅強、敬業且溫暖的好醫師。

新光醫院今也發出聲明，林禹宏醫師曾任本院婦產科主任、不孕症中心主任，特別是不孕症與生殖醫學方面，擁有深厚的臨床經驗與學術地位，在醫學研究與臨床實務上貢獻卓越，他以精湛的醫術與視病如親的態度，幫助無數受求子之苦的家庭圓夢，親手迎接了無數新生命的誕生。

「對同仁而言，他是學識淵博的導師；對患者而言，他是最值得信賴的依靠。」院方表示，林醫師在面臨健康巨大挑戰時，他以「醫師變病人」的視角記錄抗癌歷程，展現強大的生命韌性更激勵了無數病友，獲頒「抗癌鬥士」，即使在病榻上，他仍心繫醫療專業與衛教，利用社群平台傳遞正確的醫學知識，這份對使命的執著令人動容，他的辭世不僅是醫院的重大損失，也是台灣醫界的遺憾，醫院將全力協助家屬處理後續事宜。