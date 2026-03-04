許維恩乳癌雙邊切除重建　醫曝「適用2族群」：不等於零風險

▲44歲女星許維恩今（4）日自曝確診乳癌。（圖／翻攝ig）

44歲女星許維恩今（4）日自曝確診乳癌，透露自己選擇切除雙側乳房再重建，盼避免以後風險。對此，國內乳癌專家、北榮副院長曾令民受訪時指出，切除不代表就沒有風險，只是把風險降低，而目前包括「明確基因突變高風險群」、「有強烈家族病史者」可以考慮預防性切除乳房。

許維恩自述，自己並沒有家族病史，但在追蹤檢查過程中發現腫瘤變化速度快，雖然只有一邊確診，不過考量未來風險，仍進行雙邊切除和重建。

曾令民受訪時提到，根據目前國際準則，預防性切除乳房要符合二條件，第一是「有明確基因突變的高風險族群」，其中最常見的就是BRCA1、BRCA2，該基因其一生乳癌風險高達6～8成，可以考慮在還沒有罹癌之前，就先切除雙側乳房，不過如果是健康檢查得知基因有突變，還是需要進行遺傳諮詢去評估決定。

第二種狀況是基因檢測沒問題，「但有非常強烈的家族病史者」。曾令民說，例如一等親中有很多年輕乳癌（45歲以下）患者、雙側乳癌、男性乳癌、卵巢癌、胰臟癌以及攝護腺癌等，這些具有特殊家族史，就算檢查沒有基因異常，也可以接受預防性切除。

曾令民強調，切除也不代表沒有風險，因為預防性切除只是移除掉絕大部分的乳腺組織，仍會儘可能保留正常的皮膚，留下的乳頭、乳暈也會有一點乳腺組織，另外皮瓣也不可能翻的太薄，否則會有壞死機率，所以即使是乳房全切除，仍有機會罹癌，只是風險可以降大概9成。