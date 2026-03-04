以為切完就沒事！他7年沒回診　醫一照驚見「無數腫瘤佔滿肝臟」

▲醫師以超音波一掃，發現患者的肝臟又被腫瘤塞爆了。（圖／張靖醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有不少人以為腫瘤只要手術切除就畢業了，但若忽略術後追蹤，恐後果慘烈。胃腸肝膽科醫師張靖分享，近日收治一名上腹不適的患者，一照超音波赫然發現「無數的腫瘤」正密密麻麻地佔據整個肝臟。追問病史才發現，他雖然7～8年前曾開刀切除腫瘤，但術後自覺無礙就沒再回診，如今慘況連醫師都忍不住搖頭。

張靖醫師在粉專發文提醒，除了術後追蹤，預防肝病演變成肝癌也是關鍵。他點出肝腫瘤「常見4大危險因子」，呼籲有以下情形的族群應提高警覺：

1. 慢性B型與C型肝炎：長期肝臟發炎會大幅增加癌變風險。

2. 菸酒習慣：抽菸與過度飲酒會加速肝臟損傷，成為罹癌誘因。

3. 肝硬化：這是發展成肝癌最主要的危險因子。

4. 家族史：若直系親屬有肝癌病史，必須比常人更謹慎。

針對高風險族群該如何自保？張靖建議，應定期安排「腹部超音波檢查」與「血液檢查（如AFP 甲型胎兒蛋白）」，這兩項是預防肝癌的重要防線。

至於檢查頻率，張靖強調，肝炎帶原者及肝硬化患者，建議每3～6個月就要追蹤一次；其餘高風險族群則應諮詢醫師，安排最適合的篩檢節奏。張靖再次叮嚀：「不論哪個部位的腫瘤在切除後，請大家務必定期追蹤。」