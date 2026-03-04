ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

不是睡8小時！研究曝「最理想睡眠時間」是它

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲▲你每天都睡幾個小時？研究揭最佳睡眠時間。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

你每天都睡幾個小時？是固定時間上床，還是平日熬夜、週末再補眠？其實睡眠不只是「睡越多越好」，規律作息才是關鍵。根據英國《每日郵報》報導指出，研究發現，每晚睡約7小時18分鐘，可能是最理想的睡眠長度，有助維持代謝健康與身體機能。

這項研究刊登在《BMJ Open Diabetes Research & Care》期刊，由研究團隊分析2.3萬名美國成年人的睡眠與血糖數據。受試者每天記錄自己的睡眠時間，並定期接受血糖檢測，結果發現，睡眠時間與血糖控制之間呈現「U型關係」，也就是說，睡太少或睡太多，對身體都可能產生負面影響。

研究指出，當睡眠時間落在約7小時18分鐘時，血糖控制表現最穩定。如果長期睡眠不足，身體可能出現「胰島素阻抗」，也就是身體對胰島素的反應變差，導致血糖容易升高，而這正是第2型糖尿病的重要前兆之一。

不少人平日因工作忙碌常常熬夜，到了週末就乾脆「睡到自然醒」補眠，研究也發現，如果平日真的睡不夠，週末適度補眠確實可能帶來一些幫助；但如果平日睡眠時間已經充足，週末再多睡兩小時，反而可能與血糖控制變差有關。

研究人員提醒，睡眠時間忽長忽短，或睡眠品質不佳，可能會形成一種「惡性循環」，因為睡眠不足可能增加發炎反應、血壓與壓力荷爾蒙，而血糖控制不佳，又可能反過來影響睡眠品質，讓人更難睡好。

研究團隊建議，比起平日熬夜、週末狂補眠的生活型態，每天維持規律作息，睡眠時間落在7到8小時之間，更有助於維持血糖穩定與整體健康，對忙碌的現代人來說，與其追求「睡很久」，不如先養成穩定的睡眠習慣。

