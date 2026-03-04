居服員送餐「不知屋內婦死亡」　衛福部：長照接觸點應主動關懷

▲石崇良表示，將敦促長照服務人員和長者接觸時主動了解其生活。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

新北市發生居服員給長者送餐，無人應門卻未通報，事後才發現長輩已身亡，當地居民批長照服務不能只是送餐，不然跟Uber沒兩樣。對此，衛福部回應，此事令人遺憾，將敦促長照相關人員除提供基本服務外，和長者接觸時應主動了解其生活、健康狀況。

衛福部部長石崇良今出席Google台灣20周年活動，對於長照送餐發生憾事，他說，長照服務往往是政府與長者接觸的重要節點，相關人員應把握每次接觸機會，了解長者是否需要其他社會資源協助，若發現有需求，可透過督導體系回報，設法安排其他長照服務或社會支持系統。

石崇良表示，未來將要求地方政府在推動長照服務時，特別強調「接觸點」的重要性，讓第一線人員不只提供既有服務，更能即時發現問題，並啟動後續支援機制，避免長者因缺乏關懷或資源而陷入孤立狀態。

針對獨居長者議題，石崇良則說，根據衛福部、內政部資料，台灣在少子女化趨勢下，未來「孤獨老」將持續增加，成為長照體系必須面對的重要挑戰；許多獨居長者未必需要正式的長照服務，卻仍得和社會保持連結，以避免長期孤立或與外界隔離。

為此，政府已推動「獨老關懷」相關計畫，第一階段目標是透過地毯式訪視，盡可能與所有獨居長者建立聯繫，完成初步接觸後再進行評估，並依照個別狀況擬定後續服務計畫。

對於台灣健康、醫療的AI發展，石崇良表示，過去健保主要利用AI進行資料比對及異常偵測，近2年衛福部與Google合作，並攜手台北醫學大學和國衛院團隊，運用大數據建立糖尿病風險分級模型，預測患者未來3至5年可能出現的腎臟、心血管、視網膜或神經等併發症，可助醫師快速掌握病人風險並調整照護策略，未來規劃將AI結合「健康幣」等機制，逐步擴大應用至糖尿病以外的慢性病管理。

▲石崇良（前排中）今出席AI相關活動，對於長照服務出現憾事，矢言將有進一步改善。（圖／記者邱俊吉攝）