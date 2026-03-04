醫警告「睡眠呼吸中止症」恐引心梗、中風　6大高危險群當心

▲「睡眠呼吸中止症」是影響睡眠的無聲危機。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「睡眠呼吸中止症」是影響睡眠的無聲危機，醫師指出，長期下來會導致全身系統性健康崩壞，可能導致心肌梗塞、腦中風、糖尿病、高血脂，甚至也會影響情緒、記憶，建議日常要留意「打呼很大聲後，突然靜音、睡覺過程中有嗆咳、驚醒等」狀況，包括「男性、BMI較高、粗頸圍、抽菸/喝酒、長期打呼、白天嗜睡」都是高危險群。

亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠說明，睡眠呼吸中止症是一個普遍卻常被忽視的健康問題，全台約有70萬人受此症狀所苦，其中有6成成年男性有打呼困擾，打呼者中又有10-20%有睡眠呼吸中止症。

很多人都認為「打呼=睡得香」，但洪偉誠指出，睡眠呼吸中止症是呼吸道嚴重阻塞或完全阻塞，導致呼吸氣流減少，進而產生呼吸中止、血中氧氣濃度下降的情形，可能導致白天精神不濟、嗜睡、注意力不集中等問題，長期下來，可能導致心血管疾病、代謝疾病、影響認知功能、影響情緒，甚至出現記憶障礙。

在治療上，目前除了以手術治療外，常見的治療方式為戴正壓呼吸器。食藥署副署長王德原指出，正壓呼吸器屬第二等級醫療器材，透過供應固定壓力的空氣，保持呼吸道暢通，防止肺部組織塌陷和氣流阻塞，使患者可在睡眠期間保持正常的呼吸模式。

洪偉誠說，若正壓呼吸器配戴不適或不想長期配戴正壓呼吸器，建議進ㄧ步和耳鼻喉科醫師檢查與討論後，安排手術治療，可依照狀況針對呼吸道狹窄/易坍塌處進行多層次手術。