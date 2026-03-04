男胸悶2天竟「心臟隔板破裂」　高難度複合式手術成功保命

▲男子（中）急性心肌梗塞引發心室中隔缺損，經輔大醫院緊急治療才保命，今現身分享成果。（圖／輔大醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名68歲男子日前突然感覺胸悶、上腹悶痛，持續2天未改善，就醫後，竟發現是急性心肌梗塞，且併發致命性的心室中隔缺損，同時有嚴重主動脈瓣膜逆流，經醫療團隊緊急治療，先打通阻塞血管，再進行高風險的心室中隔修補手術，並更換主動脈瓣膜，術後經復健平安出院。

輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞表示，該患者有高血壓、高血脂病史，但生活規律，沒有抽菸習慣，日前突發胸悶及上腹悶痛，硬撐2天才到急診就醫，經檢查確認為嚴重急性心肌梗塞後，心臟內科團隊立即進行心導管手術，放置支架並打通阻塞血管，同時置入主動脈氣球幫浦（IABP）減輕左心室負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而因忍痛時間較長，該病人的心肌已大面積壞死，導致轉入加護病房後，肺水腫快速惡化，心臟超音波顯示心肌梗塞已造成心室中隔缺損，「有如心臟中間的隔板破裂」，左心室血液直接分流至右側肺循環，造成嚴重肺水腫與循環不穩，同時合併中度至重度主動脈瓣膜逆流，心臟負荷雪上加霜。

游皓鈞指出，隨著病情急轉直下，且腎功能快速惡化，小便量驟減，故緊急安排血液透析，而醫療團隊評估後認為，再不手術，存活機會極低，因此決定進行高難度複合式心臟手術，包括主動脈瓣膜置換與心室中隔缺損修補，手術時先建立體外循環後停止心跳，接著以組織牛瓣膜置換主動脈瓣膜，另以補片修復破裂的心室中隔。

患者術後在加護病房密切照護8天，肺水腫逐步改善後，得以成功拔除呼吸器，原本幾乎停擺的腎臟功能逐漸恢復，可順利排尿，2周後轉出加護病房，再經3周左右的心肺復健及營養支持，終可自力步行出院。

游皓鈞提醒，若出現胸悶、胸痛或上腹悶痛等疑似心肌梗塞症狀，不要強忍，應儘速就醫，以免後續形成更嚴重的心臟損傷。