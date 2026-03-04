每天47人確診乳癌！　醫揭「小胸部」意外優勢

▲許維恩確診乳癌，切除雙乳並重建後恢復狀況良好。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

記者李佳蓉／綜合報導

女星許維恩確診乳癌，去年11月底接受雙邊乳房切除並重建，目前恢復狀況良好。根據最新癌症登記報告資料顯示，乳癌已連續多年蟬聯台灣女性癌症發生率第1名，平均每天有47位女性確診。外科醫師陳榮堅指出，乳房大小、豐滿度與是否發生乳癌並不相干，但「小胸部」的確具有「比較容易摸到硬塊」的優勢，提高警覺而就醫。

每天奪8命！乳癌蟬聯「女性癌王」 死亡率高居第2位

乳癌是台灣女性癌症發生率之首，依據衛福部111年國健署癌症登記資料及112年死因統計，111年有17,366名婦女罹患乳癌，112年有2,972名婦女死於乳癌，相當於每天8.1名婦女死於乳癌，死亡率高居女性十大癌症第2位，已成婦女健康的嚴峻警訊。

▲醫師闢謠，胸部大小與乳癌發生率無關，但確實會影響診斷。（示意圖／亞大醫院提供）

醫破除「大胸迷思」：小胸部其實更有1優勢

「胸部大的人容易得乳癌？」是許多人存在的迷思。醫師陳榮堅曾在節目中解釋，乳房的大小、豐滿度與乳癌發生率並不相干。不過，胸部大小確實會影響「診斷」，他分析，乳房較小的女性若長出腫塊，通常很容易就摸到，警覺性較高；反觀上圍豐滿者，若腫瘤長在深層位置，自我檢查時若沒摸仔細，腫塊容易滑掉而難以察覺，因此建議豐滿女性自檢須格外留意。

針對此迷思，外科醫師江坤俊也以臨床經驗闢謠，他曾替許多胸部小的女性治療乳癌。江坤俊舉例，歐美女性乳房平均比台灣大，但台灣女性乳癌發生率從未輸過歐美。他強調：「如果題目換成另一個說法，就會變對的！」

肥胖比胸大更毒！停經後BMI增1「罹癌風險噴18%」

江坤俊說明，BMI才是影響罹癌機率的魔鬼。若胸部大是因為體型肥胖所致，罹癌風險確實會大增，因為肥胖本身就與13種癌症相關。他示警，特別是停經後的婦女，「BMI每增加1，乳癌機率就會增加18%」；至於體型纖細但上圍突出的女性，則不適用此說法。

此外，「乳房密度」也是關鍵指標。江坤俊分析，兩位同齡女性接受乳房攝影，緻密度較高的人，代表乳房對荷爾蒙受體較為敏感，罹癌機率相對較高。

除了預防，摸到硬塊後的處理更不能等！乳房外科醫師陳賢典曾提醒，若發現腫瘤出現以下「3種狀況」絕對要及時就醫檢查：

1.形狀怪異、邊界模糊：典型的良性腫瘤形狀通常規則（如圓形或橢圓形）、邊界清晰；若腫瘤形狀詭異且影像邊緣模糊，病變風險極高。

2.穩定度發生變化：腫瘤若在3～6個月的短時間內，大小、形狀或內容穩定度出現波動，必須高度戒備。

3.腫瘤直徑超過2、3公分：良性腫瘤通常穩定且不會太大，一旦發現腫瘤超過2～3公分，「越大即便外型規則穩定，仍有潛在病變危險性。」