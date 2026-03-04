林禹宏「急性骨髓性血癌」逝　醫揭4警訊：牙齦腫、常疲倦要小心

▲林禹宏生前與血癌辛苦奮戰。（圖／翻攝自Facebook／林禹宏醫師）

記者邱俊吉／台北報導

新光醫院婦產科名醫林禹宏與白血病（血癌）奮戰多年，於昨清晨辭世。據了解，他罹患的是最常見的急性骨髓性白血病；醫師說，急性白血病一般常見4大警訊，包括反覆發燒或感染、貧血或疲倦、常出血如流鼻血或瘀青，及牙齦、淋巴等組織或器官腫大，民眾若出現相關症狀，應及早檢查。



國泰醫院血液腫瘤科主治醫師林哲斌說，白血病依病程進展可分為急性、慢性2大類，若再依細胞來源分類，可細分為急性骨髓性白血病、急性淋巴球性白血病、慢性骨髓性白血病及慢性淋巴球性白血病，其中急性骨髓性白血病最多，約占所有白血病5成。整體而言，白血病發生率平均每年每10萬人中新增2至4例，風險隨年齡增加而上升。

白血病的成因多半不明，目前已知可能相關的因素包括放射線暴露、特定化學物質接觸、曾接受癌症化療，及部分先天染色體異常如唐氏症等，而某些病毒感染也被認為與特定白血病類型有關，不過多數患者沒有明確危險因子，屬於原發性白血病。

林哲斌表示，白血病細胞會影響正常造血功能，故急性白血病患者常因紅血球、白血球及血小板不足而出現症狀；當正常白血球下降時，患者容易反覆感染或出現發燒不退，甚至有敗血症；紅血球不足則會造成貧血，出現倦怠、臉色蒼白與體力下降；血小板降低時，可能出現流鼻血、牙齦出血、皮膚有出血點或瘀青等情形。部分患者器官或組織遭侵犯，則可能出現牙齦、淋巴結或肝脾腫大，甚至胸骨疼痛。慢性白血病初期則常無明顯症狀，多在抽血時發現。

針對治療，林哲斌說明，急性骨髓性白血病進展迅速，通常需要先接受1至2次引導性化療，使病情緩解並恢復骨髓功能；若屬特定基因型，則可在化療外合併口服標靶藥物以提升療效；如身體狀況較差或不適合標準化療，也有標靶藥搭配低劑量化療等選擇。

林哲斌也說，當病情初步緩解後，通常仍需進行鞏固性化療，以清除殘存的白血病細胞並降低復發風險；若評估復發機率高，且有合適的捐贈者，可考慮接受高劑量化療合併造血幹細胞移植，以提高根治機率。

林哲斌表示，許多人認為白血病是最難治療的癌症，過程也很痛苦，不過現今的化療、標靶治療及幹細胞移植技術不斷進步，治療的效果、副作用等都有改善，可預見未來將持續有突破性的進展，進而提升治療狀況，醫界與民眾應保持樂觀心情拭目以待。

▲急性血癌可能有多種症狀，民眾需注意。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）