女病態肥胖一餐吃50顆水餃　靠縮胃減32公斤「1根薯條就飽」

▲馬偕微創縮胃手術讓37歲女子甩肉32公斤。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

壓力一大就狂吃，37歲的Yuki（化名）曾一餐吃50顆水餃，身高162公分的她，體重最高峰接近90公斤，BMI陷入中度病態性肥胖，嘗試各種瘦身方式都沒有用，後來接受微創縮胃手術，胃容量縮小到只剩下150cc，曾經「一根薯條飽整天」，9個月就甩肉32公斤，不僅體重回歸正常，還自然懷孕產下女兒。

收治病人的馬偕紀念醫院一般外科主治醫師王柏鈞表示，減重手術前醫療團隊會進行胃鏡、心臟及腹部超音波、糖化血色素、甲狀腺功能等全方位檢查，確認病人符合手術適應症且伴隨中重度脂肪肝、胰島素阻抗數值4.2（正常值為<1.4）已達重度，故建議以「腹腔鏡袖狀胃切除術」治療。

王柏鈞說明，袖狀胃切除術為典型的限制型手術，沿著胃大彎縱向切除約65%至75%的胃部，將原本500至700c.c.的胃容量縮小至約100至150c.c.的細長袖狀結構。患者不僅能永久性限制攝食量，更能藉由切除胃部分泌「飢餓素（Ghrelin）」的主要部位來顯著降低食欲，優點是施術時間短、傷口小、不改變小腸結構以及保留幽門，加速胃排空。

王柏鈞指出，手術時間約2.5至3小時，住院約5至7天，僅留下肚臍及腹部2至3個約0.5公分至1公分的小傷口，除蟹足腫體質患者外，恢復後幾乎看不出疤痕，Yuki也在術後9個月體重成功降至54公斤，BMI回到健康的20.3，而胰島素阻抗數值則下降至0.9，因肥胖困擾已久的不孕問題也隨代謝機能恢復正常迎刃而解。

Yuki今日現身分享會，她回憶道，術後初期恢復階段，胃容量的改變讓她印象深刻，甚至曾有過「一根薯條飽整天」的極致飽足感；雖然術後初期體力較弱，但半年後已恢復過往。現在的她，一餐大約5顆水餃配上150c.c.的水就飽了，且不會有餐間吃零食的習慣。

為Yuki接生的馬偕紀念醫院婦產部資深主治醫師黃文助說明，根據美國臨床研究，BMI超過30的女性，排卵不全或無排卵的機率比正常體重者高出2.7倍，且肥胖女性常合併有胰島素阻抗，致使體內胰島素利用率降低，血液中胰島素濃度上升，加速卵母細胞衰老、卵巢儲備能力下降，並刺激卵巢分泌過多雄性荷爾蒙，導致多毛、青春痘與卵子成熟受阻，最終造成不孕。研究顯示，體重只要減輕5%-10%，就有助於恢復自發性排卵，並大幅提高自然受孕的機率，同時能降低妊娠糖尿病等孕期風險。

王柏鈞指出，胃部是具有三層極有彈性的肌肉組織，若長期習慣吃到「撐」，會導致肌肉彈性變差並降低胃排空速度，且目前醫界已不建議一般民眾採取「少量多餐」的進食模式，由於頻繁進食會促使胰臟不斷分泌胰島素，引發胰島素阻抗上升，反而提升變胖機率。建議民眾飲食應採取「211餐盤」飲食，且睡前4至6小時避免進食，並養成「吃得慢、吃得少」的習慣。

王柏鈞提醒，接受減重治療後的民眾，減重成功初期身體還處於復原與調節的階段，若有孕育下一代的規劃，建議在術後一年再進行，以避免營養攝取不足孕育胎兒，待培養出正確飲食習慣並維持健康的體質後再懷孕，方能為胎兒提供良好的生長環境，孕育健康的下一代。