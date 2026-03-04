台灣51%成年人過重、肥胖　國健署示警2大因素

▲51.3%的18歲以上成年人達到過重及肥胖標準。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據國健署2020～2024年國民營養健康調查顯示，51.3%的18歲以上成年人達到過重及肥胖標準，而「身體活動量不足」與「不健康飲食」是造成體重過重與肥胖的主要原因。國健署建議，對於過重或肥胖的族群，建議每週累計達250~300分鐘的活動量，並搭配飲食調整達到最佳效果。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球成人過重及肥胖率已從1990年的25%攀升至2022年的43%。每年3月4日為「世界肥胖日」，世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）今年以「八十億個理由為肥胖防治採取行動（8 Billion Reasons To Act On Obesity）」為主題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，國健署社區健康組組長劉家秀指出，「身體活動量不足」與「不健康飲食」是造成體重過重與肥胖的主要原因，建議成人每週執行累計150分鐘中等強度的運動（稍微喘但仍能說話的程度），以有效減少體重過重和心血管疾病的風險，對於過重或肥胖的族群，建議每週累計達250~300分鐘的活動量，並搭配飲食調整達到最佳效果。

除了增加身體活動量之外，也須搭配健康飲食選擇全榖及未精製雜糧，攝取多樣蔬果，補充優質蛋白質，避免高油、高鹽、高糖的食物等。

為推動肥胖防治及解決民眾相關疑難雜症，國健署2019年出版「肥胖 100問+」，以問答的方式為孕婦、兒童、青少年、成人及長者等不同族群解惑。2024年更進一步探討體位管理，與專家學者們改版編修「一起聊聊肥胖症 你該問的100+ 件事」，增加了青少年體重過輕及長者體位過重和長者肌少肥胖症等議題，並提供身體活動和健康營養的資源連結，了解如何開始、執行及維持健康生活。