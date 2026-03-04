護眼只吃葉黃素不夠！營養師揭真正關鍵

▲長時間用開3C產品，你是不是常常有眼睛乾澀、痠痛等不適。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃稜涵／綜合報導

現代人每天長時間盯著螢幕，從上班用電腦、滑手機，到下班追劇、玩平板，幾乎一整天都離不開3C產品，不少人因此出現眼睛乾澀、痠痛或疲勞等不適。對此，營養師珊珊指出，這些症狀早已成為許多人的「日常小困擾」。提到護眼，多數人第一個想到的是葉黃素，但其實保護眼睛並不只有這一種營養素，若能透過飲食多元補充，對眼睛健康更有幫助。

珊珊表示，葉黃素與玉米黃素同屬於類胡蘿蔔素，主要功能是抗氧化與過濾藍光，對於預防老年性黃斑部病變具有一定幫助。研究指出，兩者搭配攝取效果更佳，一般建議比例為葉黃素10毫克搭配玉米黃素2毫克，與其一次補充高劑量，不如每天穩定攝取6至10毫克，長期累積對眼睛保護效果更明顯。

除了葉黃素外，其他營養素也扮演重要角色，例如蝦紅素與花青素，被認為有助於改善眼睛疲勞，這類營養素可以促進眼部血液循環，增加脈絡膜血流量，對於長時間用眼後的不適感，具有一定幫助。另外，維生素A則與暗處視力有關，若攝取不足，可能增加夜間視力不佳或夜盲的風險。

在日常飲食方面，珊珊建議可以多攝取富含不同營養素的食材，像是菠菜、地瓜葉、羽衣甘藍、茼蒿等深綠色蔬菜，都含有豐富的葉黃素；紅蘿蔔、南瓜、豬肝與甜椒則富含維生素A，有助於維持暗處視覺；至於藍莓、黑豆、茄子與櫻桃，則含有花青素，有助於促進眼部循環。透過多樣化的飲食搭配，能讓眼睛獲得更全面的營養支持。