被診斷癌前病變！男經理白菜吃3年　醫一照驚：大腸變得粉粉嫩嫩

▲醫師表示，罹患大腸癌的存活率關鍵在「發現的期別」，越早發現治癒率越高。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲銀行經理為了防癌持續食用白菜3年，再檢查大腸「變漂亮了」！（示意圖／門諾醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一名50多歲的銀行經理，平時因壓力大、愛吃紅肉且極少吃菜，在體檢時赫然發現大腸長了3顆「腺瘤性息肉」，這正是大腸癌的癌前病變。雖然當下已切除，但他仍焦慮地尋求抗癌偏方。沒想到，腎臟科醫師洪永祥僅推薦他多吃「白菜家族」，堅持了3年後，經理再次照大腸鏡，當下讓醫師驚嘆：「大腸變得粉粉嫩嫩，完全沒長東西！」

最強防癌藥在菜市場！白菜吃3年大腸粉嫩乾淨

腎臟科醫師洪永祥在健康好生活節目中分享，白菜家族（如大白菜、黑葉白菜、娃娃菜等）被美國癌症醫學會列為全球30種防癌食物之一。他回憶該名經理當時急著想買保健食品預防復發，但他建議患者「改吃白菜家族」。3年過後，患者不僅大腸狀態恢復極佳，連長年的高血壓、便秘及口臭問題也一併改善，讓他感到非常驕傲。

洪永祥分析，白菜之所以強大，是因為它在抗癌部分有「3大功臣」：異硫氰酸鹽、維他命C及膳食纖維。他提醒，攝取時「要整個吃」，不要只喝湯，才能吸收到完整的營養。

此外，洪永祥也整理出白菜家族對人體的「8大好處」，包括防癌抗癌、增強免疫力、保護心臟、養顏抗老、治療便秘、增加飽足感、保護牙齒與骨骼、促進排毒

醫封「百菜之王」能抗癌！富含植化素、護腸胃

肝膽腸胃科醫師王威迪也指出，白菜在台灣堪稱「百菜之王」，不僅料理百搭，營養價值極高。他進一步解釋，白菜富含植化素，如槲皮素、硒和鋅等，這些成分具有優異的抗氧化效果。

「自由基與老化、癌症息息相關。」王威迪強調，白菜中的植化素能幫助消除自由基，進而達到抗癌效果；加上其豐富的膳食纖維，能促進腸胃道蠕動、改善便秘，對於預防大腸癌具有顯著效果。

關鍵字： 癌前病變 腺瘤性息肉 腎臟科 洪永祥醫師 白菜家族 大白菜 娃娃菜 防癌 王威迪醫師

