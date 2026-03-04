不孕症名醫林禹宏病逝　新光醫院：台灣醫界的遺憾

▲不孕症名醫、新光醫院前婦產科主任林禹宏醫師。（圖／翻攝林禹宏醫師臉書）

記者趙于婷／台北報導

不孕症名醫、新光醫院前婦產科主任林禹宏醫師因罹患血癌，經骨髓及肺臟移植，仍不敵病魔，享壽63歲。對此，院方今發聲明表示，他以「醫師變病人」的視角記錄抗癌歷程，展現強大的生命韌性更激勵了無數病友，即使在病榻上，仍心繫醫療專業與衛教，利用社群平台傳遞正確的醫學知識，他的辭世是台灣醫界的遺憾。

林禹宏長年投入婦產科與不孕症治療領域，在醫界享有盛名。兒子表示，父親的一生幾乎沒有多餘社交，生活重心全在醫院與家庭之間。從小他總是清晨起床為家人準備早餐，白天投入繁重診療工作，下班前也會打電話回家關心。晚餐後陪家人看電視之餘，仍持續鑽研醫學專業。

家屬3日透過預錄影片對外說明，兒子沉痛表示，父親已於清晨5時20分安詳離世，「這是他最後的浪漫。」他回顧父親一生奉獻醫界與家庭，歷經多年抗癌與重大移植手術，始終堅持為家人而活，最終在家人陪伴下走完人生最後一程。

新光醫院今也發出聲明，林禹宏醫師曾任本院婦產科主任、不孕症中心主任，特別是不孕症與生殖醫學方面，擁有深厚的臨床經驗與學術地位，在醫學研究與臨床實務上貢獻卓越，他以精湛的醫術與視病如親的態度，幫助無數受求子之苦的家庭圓夢，親手迎接了無數新生命的誕生。

「對同仁而言，他是學識淵博的導師；對患者而言，他是最值得信賴的依靠。」院方表示，林醫師在面臨健康巨大挑戰時，他以「醫師變病人」的視角記錄抗癌歷程，展現強大的生命韌性更激勵了無數病友，獲頒「抗癌鬥士」，即使在病榻上，他仍心繫醫療專業與衛教，利用社群平台傳遞正確的醫學知識，這份對使命的執著令人動容，他的辭世不僅是醫院的重大損失，也是台灣醫界的遺憾，醫院將全力協助家屬處理後續事宜。