許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

▲許維恩確診乳癌，已切除雙邊乳房並重建。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

記者李佳蓉／綜合報導

女星許維恩日前確診乳癌，消息一出令外界震驚。雖無家族病史，但因腫瘤變化速度極快，即便只有單邊確診，考量未來健康因素，她仍選擇切除雙邊乳房並重建。事實上，乳癌已蟬聯台灣女性癌症發生率首位多年，婦產科醫師蘇俊源引述世界乳癌機構分享的「乳癌出現12種徵兆」時應當心，若第一時間注意到，請盡速就醫檢查。

乳癌是台灣女性癌症發生率之首，依據衛福部111年國民健康署癌症登記資料及112年死因統計，111年有17,366名婦女罹患乳癌，112年有2,972名婦女死於乳癌，相當於每天8.1名婦女死於乳癌，死亡率高居女性十大癌症第2位，已成婦女健康的嚴峻警訊。

開業婦產科診所院長蘇俊源曾在粉專「婦產科蘇俊源 醫師/家庭健康二三事」發文衛教，當乳癌出現時，有「12大徵兆」應當留意：

1.乳房皮膚變厚

2.乳房凹陷

3.皮膚潰爛

4.乳房發紅

5.出現分泌物

6.有坑疤凹點

7.厚腫塊

8.靜脈曲張

9.乳頭凹陷

10.形狀改變

11.橘皮皮膚

12.肉眼看不到的腫塊

蘇俊源表示，除了日常多關心身體是否出現異常外，例行性的檢查更是重中之重，尤其台灣乳癌罹患率有呈現年輕化的趨勢。他也提醒，預防勝於治療，例行性的檢查不可少。

癌症關懷基金會營養師柯曉彤解釋，受飲食西化、工作壓力大等因素影響，高油高糖高鹽飲食充斥於生活中，靠吃紓壓、無肉不歡等狀況普遍，若長期飲食不忌口加上缺乏運動，肥胖必定會伴隨發生，造成體內脂肪堆積、身體慢性發炎，久而久之，三高疾病隨之而來，更可能誘發乳癌發生。