名醫林禹宏病逝　生前叮嚀「每天睡足7～9小時」：否則是慢性自殺

▲婦產科名醫林禹宏因白血病病逝。（圖／翻攝自Facebook／林禹宏醫師）

記者李佳蓉／綜合報導

不孕症名醫、新光醫院前婦產科主任林禹宏醫師辭世，享壽63歲，令醫界與患者萬分不捨。他生前曾在粉專分享，自從藝人沈玉琳公開罹患白血病後，常有人問他「為什麼會得病？」他檢視自身並無輻射、基因或病毒等常見因子，最後推測與「1生活習慣」有關，他更形容，回想過往簡直是在「慢性自殺」。

林禹宏醫師曾發文指出，白血病的成因複雜，包括輻射、基因突變、病毒感染或化學物品接觸，但他本身並沒有這些風險因子。在生病後回首過往，他推測病因可能與長期的「睡眠不足與壓力」脫不了關係。

▲▼名醫林禹宏肺臟移植後，下床走動首PO照 。（圖／翻攝林禹宏醫師臉書）

▲林禹宏在事業巔峰期罹患血癌，展開多年的治療 。（圖／翻攝自Facebook／林禹宏醫師）

「我從高中起，每天睡覺時間都不到6個小時。」林禹宏醫師坦言，當上主治醫師後，生活更是被繁重醫療工作填滿，半夜隨時要趕往醫院接生或是動緊急手術，睡眠時間被壓縮得更短。他感嘆，當時沒日沒夜的工作狀態，「生病以後回想起來簡直是慢性自殺。」

林禹宏醫師在文中分析，雖然睡眠不足不會「直接」導致癌症，但長期睡眠債會製造出有利於癌症發展的環境，進而增加罹癌風險。他引述研究提醒，長期睡眠不足會對身體造成5大傷害，包括：免疫功能下降、褪黑激素減少、增加慢性發炎與氧化壓力、影響DNA修復及內分泌失調

林禹宏醫師語重心長地叮嚀，為了健康著想，每天最好睡足7～9小時。不過，他也提醒，睡覺並非越久越好，研究顯示每天睡超過9小時也與某些癌症有關。

