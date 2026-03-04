「橘子白絲」驚人成分　醫：別剝吃下去！代謝救命稻草

▲吃橘子時，你會把上面白白的「橘絡」剝掉嗎？（圖／記者林緯平攝）

記者陳俊宏／綜合報導

許多人吃橘子，會剝掉白白的橘子絲。對此，減重醫師蕭捷健表示，你剝掉的不是橘子絲，是價值好幾萬的燃脂精華！貼著果肉的那層白絲，那是你的代謝救命稻草，請果肉連著白絲大口咬下，別再把最值錢的精華當垃圾丟了，肝臟、脂肪、還有你的腸道菌都會謝恩的。

「橘絡」藏高濃度「川陳皮素」

蕭捷健在臉書說，大家吃橘子，是不是要把果肉上的白絲剝得一乾二淨，才覺得甘願？停手吧！你這是在暴殄天物，身體的生理時鐘校正器，這層被你們嫌棄到不行的白絲，學名叫「橘絡」（Albedo），裡面藏著一種強黃酮類化合物，叫做「川陳皮素」（Nobiletin），這東西的濃度在白絲裡高到嚇人，遠超過果肉含量。

蕭捷健指出，研究發現，科學家餵小鼠吃超肥的高脂飲食，結果發現有補充「川陳皮素」的小鼠，體內的生理時鐘核心基因（像是BMAL1和RORs）竟然被重新活化。

▼醫師表示，貼著果肉的那層白絲，那是你的代謝救命稻草，別再把最值錢的精華當垃圾丟了。（示意圖／Pixabay）

脂肪細胞縮水了

蕭捷健提到，研究人員在顯微鏡下看那些脂肪細胞，發現補充川陳皮素後，在特定細胞／組織指標中，脂質堆積約下降 40%；它不是把脂肪搬走，它是活化我們體內最重要的燃脂酵素：ATGL（脂肪甘油三酯脂肪酶）。

蕭捷健表示，那些吃高油飲食的小鼠，肚子上那圈白色脂肪不只總重量變輕，連單顆脂肪細胞都被擠乾縮小了；科學家發現，川陳皮素雖然厲害，但它必須靠我們腸道裡的好菌加工，才能把它轉化成高活性的「去甲基化」代謝物。

腸道菌：你的地下精華加工廠

蕭捷健說，如果你的腸道沒這些好菌，這精華進去之後就只是進去，然後就出來了；所以記得搭配一些豆類、綠香蕉、青木瓜、冰心地瓜等，多養一些腸道菌，幫你提煉這些抗發炎、幫助脂肪代謝的精華，讓我們可以在大魚大肉後的身體進行重建。

蕭捷健提醒，所以各位從今以後吃橘子，請果肉連著白絲，大口咬下！貼著果肉的那層白絲，那是你的代謝救命稻草，別再把最值錢的精華當垃圾丟了，肝臟、脂肪還有你的腸道菌都會謝恩的。