別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚喊：地表最猛

▲醫師替男子夾出「地表最猛耳屎」，照片超震撼。（圖／李晏廷醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

你也有亂挖耳朵的習慣嗎？一名患者因單側耳悶、耳塞感持續一週，甚至側躺壓到就會痛，沒想到就醫檢查後，醫師竟從中夾出一塊色澤深沉、質地乾燥，宛如「炸地瓜」般的巨型物體。收治個案的耳鼻喉科醫師李晏廷形容，這是「地表最猛耳屎」！臨床上稱為「阻塞性角化症」，嚴重者甚至得進開刀房全身麻醉才能取出。

醫驚見「洋蔥巨屎」塞爆 嚴重恐骨頭變形

李晏廷醫師在粉專分享這起震撼個案，形容這塊耳屎「很大、很深、很硬、很卡」。他接受《ETtoday健康雲》採訪時解釋，阻塞性角化症（Keratosis obturans）與一般正常代謝的耳屎不同，它是一種病理狀態，起因於外耳道皮膚角質異常堆積，無法正常向外排出，導致耳屎像洋蔥般一層一層堆疊，最後堵塞整個耳道。長期下來，不僅會造成耳悶、聽力下降、疼痛，甚至可能導致「外耳道骨頭變形」。

「最怕遇到病人先拿棉花棒挖一挖，不行再來看診的！」李晏廷語重心長地表示。他指出，正常耳道皮膚每週約向外代謝1毫米，能自然推出耳屎，但許多人習慣用棉花棒亂挖，反而將耳屎往內推，甚至「釘」在耳道皮膚上，將簡單的事複雜化，「本來在外面的耳屎被塞到很深處，醫生、病人跟外面等的其他病人都辛苦。」

▲看在耳鼻喉科醫師眼中，用棉花棒挖耳朵是大忌。（示意圖／本報資料照）

亂挖耳恐致腦膜炎！「5類族群」要當心

至於哪些人是高風險族群？李晏廷點名，習慣頻繁掏耳朵、長期戴耳塞或耳機、耳部有慢性皮膚病（如濕疹）、反覆感染者，以及角質代謝較慢的長者都要小心。他更分享挖耳朵的「16字箴言」：「挖挖癢癢、癢癢挖挖，越挖越癢，越癢越挖。」此行為會加劇阻塞性角化症的發生。

李晏廷進一步補充，耳屎、阻塞性角化症與「外耳道膽脂瘤」屬於同一個頻譜的不同狀況。他說明，膽脂瘤是「耳屎長錯位置」在皮膚下生成，也和亂挖耳朵把皮膚挖破有關。最嚴重的膽脂瘤表現如同腫瘤，會侵蝕正常構造，甚至損害咬合關節、聽力器官，更可能侵蝕顱骨引發腦膜炎。

最後，李晏廷提醒，耳朵和皮膚一樣需要的是正常代謝，而非過度清潔。他直言：「棉花棒是好東西，但在耳朵不是。」若出現耳悶、聽力下降、耳內異物感或耳痛等四大警示症狀，請務必直接就醫，千萬別再動手亂挖了。