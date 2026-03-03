赴日看WBC當心B流疫情處高點　腸胃炎也創5年新高

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（3）日公布最新監測，國內流感疫情B型流感占比正式超越A型流感，日本目前也面臨B流疫情，全國病例數超過13萬例。此外，日本感染性腸胃炎也創5年新高，提醒民眾赴日觀戰WBC棒球賽需要多注意防範。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上周（2月22日至28日）類流感門急診就診計94,085人次，較前一周上升59.4%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，尚須觀察後續疫情變化。另上周（2月24日至3月2日）新增10例流感併發重症病例（9例H3N2、1例A未分型）及6例流感併發重症死亡（5例H3N2、1例B型）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型（含H1N1及H3N2）為多，B型占比持續上升且第5至6周實驗室陽性件數均已高於A型H3N2，B流已經正式超越A流，疾管署副署長林明誠表示，流感整體趨勢預估2周持平之後往下走，即使超車也無須過度擔心。

WBC棒球賽近日於東京舉行，林明誠指出，日本的流感疫情正處高點，第8周定點門診平均病例數為34.54例，全國病例數逾13萬例，主要型別為B型，以埼玉縣及大分縣皆逾45例為多。另共計29個都道縣（包括東京都33.4例）超過警戒值30例，本流感季疫情在去年11月下旬達到高峰(51.12例)後於年底下降，但自今年1月起又再度上升。

日本近期重要疫情還有麻疹，今年截至第8周累計報告71例，為2020年以來同期累計最高，以10至19歲居多，近期病例多分布於愛知縣、新潟縣及東京都。另外感染性腸胃炎也很嚴重，第8周感染性腸胃炎就醫人次為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒，東京都疫情也上升，亦為近5年同期最高。