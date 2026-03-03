ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

赴日看WBC當心B流疫情處高點　腸胃炎也創5年新高

▲▼疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（3）日公布最新監測，國內流感疫情B型流感占比正式超越A型流感，日本目前也面臨B流疫情，全國病例數超過13萬例。此外，日本感染性腸胃炎也創5年新高，提醒民眾赴日觀戰WBC棒球賽需要多注意防範。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上周（2月22日至28日）類流感門急診就診計94,085人次，較前一周上升59.4%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，尚須觀察後續疫情變化。另上周（2月24日至3月2日）新增10例流感併發重症病例（9例H3N2、1例A未分型）及6例流感併發重症死亡（5例H3N2、1例B型）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型（含H1N1及H3N2）為多，B型占比持續上升且第5至6周實驗室陽性件數均已高於A型H3N2，B流已經正式超越A流，疾管署副署長林明誠表示，流感整體趨勢預估2周持平之後往下走，即使超車也無須過度擔心。

WBC棒球賽近日於東京舉行，林明誠指出，日本的流感疫情正處高點，第8周定點門診平均病例數為34.54例，全國病例數逾13萬例，主要型別為B型，以埼玉縣及大分縣皆逾45例為多。另共計29個都道縣（包括東京都33.4例）超過警戒值30例，本流感季疫情在去年11月下旬達到高峰(51.12例)後於年底下降，但自今年1月起又再度上升。

日本近期重要疫情還有麻疹，今年截至第8周累計報告71例，為2020年以來同期累計最高，以10至19歲居多，近期病例多分布於愛知縣、新潟縣及東京都。另外感染性腸胃炎也很嚴重，第8周感染性腸胃炎就醫人次為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒，東京都疫情也上升，亦為近5年同期最高。

【快出來啊】橘貓想吃零食 手轉動玩具下秒低頭確認

關鍵字： 流感疫情 B型流感 日本疫情 WBC棒球 疾管署

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

別只吃牡蠣！「7助性食物」情慾炸裂　每天2顆蛋高潮更持久

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚喊：地表最猛

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

重訓該選早上還是晚上？日本專家解密「生理時鐘」：下午這時段練最有效

赴日看WBC當心B流疫情處高點　腸胃炎也創5年新高

小年夜住進ICU！台中3歲童「心跳過快、嗜睡」確診腸病毒重症

腸病毒疫情竄升還爆少見「國中生重症」　手腳無力、麻痛住加護

慶元宵！花蓮慈院推薦「大三圓」蔬福上桌　助健康又保護地球

聽損每退化10分貝失智風險升　專家倡議「聽力篩檢」納入公費

讀者迴響

回到最上面