聽損每退化10分貝失智風險升　專家倡議「聽力篩檢」納入公費

▲國內各團體今召開記者會呼籲民眾正視聽力健康 。（圖／記者邱俊吉攝，下同）



記者邱俊吉／台北報導

聽不清楚不只是老化現象，更可能推高失智風險。研究顯示，聽力受損在失智症14個重大風險因子中排名第1，每惡化10分貝，失智風險便會顯著增加；專家提醒，民眾應定期篩檢，透過及早介入，才可有效延緩認知退化。

根據國際頂尖醫學期刊《The Lancet》發表的研究，聽力損失是影響失智最重要因素，而工研院發布的台灣失智白皮書亦顯示，全球每3秒新增1名失智症患者，至2050年將增加3倍、達1.4億人；另有追蹤發現，在國內65至75歲族群中，自覺有聽力損失困擾者高達18.7%，且該族群失智風險分數明顯偏高。

林口長庚醫院耳鼻喉部助理教授級主治醫師趙偉傑表示，聽力退化過程緩慢且不易察覺，許多人都等到幾乎聽不見才就醫，可能已錯失刺激大腦的時機；研究指出，聽損會占用大腦原本用於建立記憶的資源，長期下來恐加速認知功能下降。台灣目前潛在聽損者約45萬人，盛行率隨年齡增加，是中高齡族群重要風險因子。

為改善聽損者生活，科林助聽器今啟動2026年「聽力巡航 守護失智」計畫，串聯全台本島19縣市，捐贈市值共1900萬元的數位助聽器給弱勢族群，呼應「長照3.0」延緩失能、失智的目標，而今年6旬、愛好攝影的受惠者吳先生今也到場分享，他原本因聽力退化，和家人、朋友的對話需反覆確認，導致日益沉默、退縮，但配戴助聽器後可自然銜接話題，也重新投入興趣和生活。

此外，中華民國聽力師公會全國聯合會、台灣聽力語言學會及中華民國聲暉聯合會今共同倡議，應將專業聽力篩檢納入國健署成人公費健檢項目，透過早期發現及輔具介入，方可強化全民對聽力及認知健康的重視。

趙偉傑強調，聽力篩檢、及早使用輔具與持續聽覺復健，是預防失智的重要行動，民眾應落實每半年自主篩檢、每年一次完整聽力檢查，才能在超高齡社會守住大腦健康。

▲趙偉傑醫師呼籲民眾培養定期篩檢聽力習慣。