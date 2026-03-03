腸病毒疫情竄升還爆少見「國中生重症」　手腳無力、麻痛住加護

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情升溫！疾病管制署今（3）日公布上周確認今年首兩例腸病毒重症，其中有一起是少見的國中生個案。疾管署防疫醫師林詠青說明，個案居住北部，陸續出現發燒、右手腳無力、肢體麻痛等症狀，急診就醫後收住加護病房，通報確診腸病毒重症，病毒型別還在檢驗中。

林詠青說明兩例重症個案，首例為北部10多歲國中男生，本身有氣喘病史，2月上旬出現發燒、咳嗽，隨即到診所就醫，開立症狀治療藥物，然而就醫隔天手掌、腳底出現小水泡，還有單側手腳無力跟麻痛，前往急診就醫，當時檢查也發現典型腸病毒感染症狀，包括手足口病跟疱疹性咽峽炎，加上手腳無力等神經學症狀被收治加護病房，後續檢驗確認是腸病毒引發重症。

林詠青說，該名國中男生住院後症狀改善，一星期之後康復出院，後續追蹤也已經沒有手腳無力、麻痛症狀。疫調顯示他的同住家人在1月底曾經有手足口病，也確診腸病毒感染，不排除是家戶內接觸傳播所造成的感染。

第二例個案是中部未滿 5 歲的男童，本身有發育遲緩病史，2月13日起陸續出現發燒、嘔吐情形至診所就醫，一度診斷為腸胃炎，2月15日因活動力不佳、腹痛腹脹至急診就醫，住院期間出現心跳過快、呼吸困難及意識改變，電腦斷層顯示有腦水腫，磁振造影顯示有腦炎、脊髓炎，收治加護病房，經通報檢驗確認感染腸病毒D68型，目前還在加護治療中。

依據疾管署監測資料顯示，今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染腸病毒D68型及腸病毒型別檢驗中各1例，與2022年至2025年同期相當（介於0-2例）。

疾管署副署長林明誠表示，國內腸病毒疫情處於低點，惟社區中仍具疫情傳播風險，第8周（2月22日至2月28日）門急診就診計2,743人次，較第7周（春節期間，1,910人次）上升43.6%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，尚須觀察開學後疫情變化。

近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型，另持續有其他腸病毒型別如D68型於社區中活動；呼籲民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況，孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，並落實生病不上課，避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署提醒，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。

疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展快速。幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應密切觀察是否出現重症前兆，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，請儘速送大醫院治療。