快訊／腸病毒重症連爆「今年首2例確診」　未滿5歲童還在加護





▲疾管署疫情週報副署長林明誠，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（3）日公布新增2例腸病毒感染併發重症病例，為北部10多歲男童（案1）及中部未滿5歲男童（案2），前者出現發燒、右手腳無力、肢體麻痛等症狀，就醫收治加護病房，檢驗確診感染腸病毒，為今年首例，感染型別尚在檢驗中。後者感染腸病毒D68型，目前於加護病房治療中。

疾管署指出，案1自2月4日起陸續出現發燒、右手腳無力、肢體麻痛等症狀，2月5日至急診就醫後收住加護病房治療，住院期間出現手足口病及疱疹性咽峽炎症狀，經通報並檢驗後確認感染腸病毒，為今年首例腸病毒感染併發重症病例，經治療後已於2月13日出院，感染型別檢驗中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案2於2月13日起陸續出現發燒、嘔吐情形至診所就醫，2月15日因活動力不佳、腹痛腹脹至急診就醫，住院期間出現心跳過快、呼吸困難及意識改變，經通報檢驗確認感染腸病毒D68型，目前於加護病房治療中。

依據疾管署監測資料顯示，今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染腸病毒D68型及腸病毒型別檢驗中各1例，與2022年至2025年同期相當（介於0至2例）。國內腸病毒疫情處於低點，惟社區中仍具疫情傳播風險，第8周（2月22日至2月28日）門急診就診計2,743人次，較第7周（春節期間，1,910人次）上升43.6%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，尚須觀察開學後疫情變化。

近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型，另持續有其他腸病毒型別如D68型於社區中活動；呼籲民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況，孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，並落實生病不上課，避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署提醒，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。

疾管署提醒，腸病毒全年皆可能發生，容易於校園、托育機構等人口密集場所或家庭中傳播，適逢各級學校開學，學童密切互動將增加傳播風險，相關教托育機構應加強幼童健康監測，落實手部衛生、環境清消與通風，並定期以500ppm含氯漂白水加強消毒幼童常接觸之桌面、玩具及門把等表面。

疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展快速。幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應密切觀察是否出現重症前兆，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，請儘速送大醫院治療。