元宵節「吃湯圓要配茶」　中醫推2款茶助解膩

▲▼營養師教吃湯圓。（圖／Unsplash）

▲中醫師提醒，吃湯圓最好要「少量吃、盡早吃、配茶吃」。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

今是元宵節，不少人會按習俗吃湯圓，醫師提醒，吃湯圓最好要「少量吃」、「盡早吃」、「配茶吃」，建議可以搭配「薑茶」或「陳皮茶」，不僅能解膩，還可減少脹氣發生。

中醫師徐瑋憶指出，不論吃是裹糯米粉的元宵或糯米粉加水製成的湯圓，其澱粉組成幾乎都是支鏈澱粉，煮熟後黏性極強，在胃裡容易形成黏稠團塊，雖然以中醫角度來看，糯米的性味甘溫，具有補中益氣的功效，但質地黏滯難化，脾胃虛弱者若食用過量或進食時間太晚，容易引發噁心胸悶、噯氣吞酸、腹痛脹氣等症狀。

徐瑋憶說，在攝取上，建議一天吃一顆元宵就好，而且吃的時間建議提早，若在晚上食用，最好飯後出門散步走動，藉此活化副交感神經，有助於促進腸胃消化液分泌，並增加消化效率。

另外，常見餡料像是黑芝麻與花生，在選擇上也有小撇步。徐瑋憶指出，黑芝麻味甘平，入肝腎與大腸經，可滋補肝腎且養血，不過由於有潤腸通便的效果，適合虛性便秘的老年人，易腹瀉或痰濕重者應避免。

而花生性味甘平，入脾肺經，可醒脾和胃且潤肺，但花生屬「發物」，濕熱體質或易上火者應避開，以免引發皮膚搔癢或冒痘。

徐瑋憶提醒，除了芝麻與花生以外，湯圓內餡常添加大量油脂與砂糖，糖尿病及高血脂患者應淺嚐即止，食用時也可搭配薑茶或是陳皮茶，不僅能解膩，還可減少脹氣發生。

關鍵字： 湯圓 元宵節 元宵

