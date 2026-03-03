ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

口咽癌18年後復發　醫揭4警訊：5次精準放療腫瘤全消

▲▼ 生病示意圖。(示意圖／１２３RF)

▲長時間咳嗽且帶血絲，要注意可能不只是感冒，最好就醫詳查。（示意圖／123RF）

記者邱俊吉／台北報導

74歲李先生18年前治癒口咽癌，日前持續咳嗽且帶血絲，喉嚨也有異物感，就醫後，證實病情復發，但覺得治癌辛苦，一度想放棄，經醫療團隊評估，採用非侵入性的立體定位放射治療（SBRT），結果副作用極低，順利完成療程；醫師提醒，出現吞嚥異常、傷口久不癒、咳血或頸部腫塊等警訊，應及早檢查。

亞東醫院放射腫瘤科主任謝忱希指出，李先生多年前接受螺旋刀治療後痊癒，一年前再度出現症狀，檢查發現舌根有HPV陽性口咽癌復發，已進入第2期；面對高齡與二度罹癌壓力，他擔憂傳統放療影響生活品質，門診中曾表達不願再承受治療痛苦，為此，醫療團隊啟動醫病共享決策，針對他希望保留器官、維持日常生活的期待，設計SBRT療程。

謝忱希說明，SBRT透過影像導引，將高劑量放射能量精準集中於腫瘤，降低對周圍咽喉黏膜及唾液腺傷害；相較傳統需30至35次療程，SBRT僅需5至6次，大幅縮短時間，也減少高齡患者往返醫院的負擔。在治療期間，李先生僅出現輕微喉嚨乾燥，未發生嚴重潰瘍或吞嚥困難。

完成療程後追蹤，李先生不僅腫瘤完全消失，說話、進食功能均維持良好，生活品質未受明顯影響，如今重回家庭生活，再次享受四代同堂時光。

謝忱希提醒，口咽癌近年與HPV感染關聯提高，早期症狀容易被誤認為感冒或老化不適，若出現以下4大警訊，應儘速就醫：

●吞嚥時出現卡卡異物感或不適。
●口腔或喉嚨傷口久未癒合。
●咳嗽帶血絲持續一段時間。
●頸部摸到不明腫塊。

謝忱希也說，高齡並非治療的絕對禁忌，隨著精準放射技術進步，復發、年長患者仍有機會兼顧療效及生活品質，透過及早辨識症狀，並和醫療團隊充分討論治療選項，依舊可守住健康、尊嚴。

▲　　（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

▲口咽癌有4大警訊，民眾須多注意。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

關鍵字： 口咽癌 復發治療 SBRT放療 HPV感染 高齡患者

