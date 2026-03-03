台灣洗腎人口全球最高　最新研究：2027年醫療支出將破621億

▲台灣洗腎人口多，盛行數為全球最高。（圖／台灣腎臟醫學會提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣洗腎人口多！台灣腎臟醫學會今（3）日引用《台灣慢性腎臟病環境影響之全面性評估（Taiwan IMPACT CKD Report）》研究報告指出，推估到了2027年針對已診斷CKD及腎臟替代治療醫療支出將達新台幣621.8億元。而國內專家也提到，台灣洗腎人口雖在2023年首度出現負成長，降至9萬7262人，但盛行數仍為全球最高。

全球約有7至10億人罹患慢性腎臟病（CKD），在台灣，慢性腎臟病長年名列國人十大死因、蟬聯健保支出首位。根據統計，台灣早期（1～3期）慢性腎臟病患者人數合計超過197萬人，高盛行率不容忽視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，腎病患者頻繁就醫衍生的年度溫室氣體量（GHG）更估計約為103萬噸，相當於1,700趟環球航班所造成的排放量，足見腎病透析預防亟需早期介入。

台灣腎臟醫學會榮譽理事長吳麥斯表示，根據《台灣慢性腎臟病環境影響之全面性評估》研究顯示，受院內血液透析治療患者的年度GHG排放量更高達國人均年排放量的約1.7倍，其中又以晚期患者（4～5期）階段碳排量大幅增加，可見推進早期CKD篩檢與治療對減少環境影響大有助益。

吳麥斯提到，儘管在醫界多年努力下，透析人口於2023年首度出現負成長、降至97,262人，但盛行數仍為全球最高，反映台灣對抗CKD仍有改善空間，且晚期腎臟病的治療在碳排放上的影響呈現斷崖式倍增，該份報告預估，若能有效強化早期診斷與介入，讓80%的第一期至第三期CKD病患延緩病程惡化至晚期，減少高度碳排放量照護需求，有望減少約76萬噸的GHG排放量。

在及早介入方面，吳麥斯強調，台灣醫療體系與治療武器目前在早期腎病照護的可近性、效率與整合度上具高度韌性，不僅臨床治療上已有SGLT2抑制劑等多項藥物加入，健保也已於2025年中已納入居家血液透析試辦計畫，有效及早介入、管理不同階段CKD患者需求，透過及早治療、延緩病程惡化，將有助大幅降低碳排放與醫療成本。