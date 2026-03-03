醫護存私密照、偷拍連爆　石崇良說重話「此風不可長」限期嚴懲

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期接連傳出醫護偷拍病患、私存私密照流出等事件，衛福部長石崇良今（3）日重話批評「此風不可長」，已經要求業務單位儘速從嚴處分。針對相關管理強化，他強調教育很重要，「讓大家清楚知道分際在哪裡」、重申病人隱私、病人安全都是擺在第一位，沒有任何妥協空間。

有一名羅姓婦產科醫師涉嫌利用看診之便，私存多名兒少病患私密處照片並散佈，檢警查獲其電腦藏有近2TB未成年性影像，已起訴建請從重量刑。另有一名北市聯醫仁愛院區護理師被投訴長期在加護病房偷拍重症病患，甚至還會上傳到社群，並寫下侮辱性字眼。

石崇良今日出席「疫後新生-國家醫院的轉變與永續新書發表」記者會，會前受訪被問及醫護偷拍案，他重話批評「此風不可長」已經求業務單位盡速從嚴處分。其中護理師已經暫停執業，已經要求兩週內完成處分，最重廢止執業執照。

至於醫師的部分，石崇良說，已經要求衛生局不需要等到司法判決，「行政處分並行」，在一個月內會完成調查做出處分。目前先要求醫院停止他執行臨床業務，同時也通令其他衛生局禁止他報備支援到其他地方去執行醫療業務至調查結束、處分完成之後，情節重大就會廢止他的醫師證書。

石崇良強調，後續管理強化「教育是最重要的」一定要讓大家都清楚知道分際在哪裡。一旦發生違法違規的事情，會面臨到什麼樣的裁處跟嚴重的後果，讓大家都很清楚。「病人的隱私、病人的安全都是擺在第一位的，不容許有任何的妥協空間。」