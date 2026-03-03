年後腸胃不適就診高峰　專家揭3原則調整飲食：別吃飽就躺

▲年後不少人出現腸胃不適症狀。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

年節連假結束後，不少民眾開始出現腹脹、消化不良、胃食道逆流甚至腹瀉等不適症狀，國泰綜合醫院個案管理師林佩蓉表示，根據臨床觀察，年假後門診常出現一波「腸胃科就醫高峰」，多與短時間攝取過多高油脂食物、暴飲暴食，以及年菜保存與反覆加熱不當有關。若能及時調整飲食與生活習慣，不僅能幫助腸胃「收心」，也可降低腸胃炎與食品中毒風險。

林佩蓉指出，年後最常見腸胃問題有三類，第一是「消化不良與腹脹」。年菜如元蹄、炸魚、佛跳牆等屬高油脂料理，會延長胃排空時間，食物停留在胃中過久容易發酵產氣；豆製品或碳酸飲料也是高產氣食物，當氣體堆積在腸道無法排出，便會有腹脹的不適感。

第二類常見問題為「胃食道逆流」。林佩蓉分析，連日聚餐加上「吃飽就躺」或長時間久坐，導致胃內壓力大於食道壓力。加上平躺的姿勢使得胃酸不再受重力限制，胃內之強酸性內容物逆流至食道，灼傷食道黏膜，造成胸口灼熱與喉嚨異物感，這正是引發火燒心、胃酸逆流的主因。

第三類則是「急性腸胃炎」，林佩蓉說明，病毒性感染如諾羅病毒、輪狀病毒傳染力強，常因家庭聚餐未落實手部衛生而交叉感染；細菌性感染則與食物保存不當有關。食物在7°C至60°C的「危險溫度帶」中容易大量滋生細菌，即使再次加熱，部分耐熱毒素仍可能殘留，進而引發嘔吐與腹瀉。大型湯品、燉煮料理及海鮮製品尤需留意。

年後要如何調整生活飲食習慣，找回腸胃的清爽感？林佩蓉建議，首先應減油減糖，調整烹調方式，年後的蛋白質攝取（如魚、雞）改用清蒸，可減少油脂攝取；另堅果類雖然健康但油脂高，年後應適量攝取。其次，飯後避免立即躺臥，建議散步15分鐘促進腸胃蠕動，並採「七分飽原則」讓胃部不過度擴張，減輕胃食道逆流不適。

最後，預防感染仍是關鍵。林佩蓉提醒，餐前與料理前務必以肥皂洗手，剩菜即使妥善冷藏，也應於3天內食用完畢，冷凍則建議1至2個月內食用。若食物出現異味、變色或黏稠狀況應立即丟棄。復熱時，食物中心溫度須達75°C以上，湯品應煮沸，固體食物則要熱到燙口的程度，且復熱後應當餐食用，避免反覆冷藏加熱，以降低食安風險。