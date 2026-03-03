米其林推薦香港老牌「佳佳甜品」出包　進口中國黑芝麻鎘超標

▲佳佳甜品從中國大陸進口的黑芝麻檢出重金屬鎘超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

連續多年獲得米其林推薦的香港老牌「佳佳甜品」進口的黑芝麻出包！食藥署今公布最新邊境查驗不合格名單，其中經營「佳佳甜品」的「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」從中國進口的「黑芝麻」檢出重金屬鎘超標，總計1,000公斤在邊境必須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，業者「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」報驗的中國黑芝麻，檢出重金屬鎘每公斤0.2毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他油籽類限量為每公斤0.1毫克，這批中國的黑芝麻在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘說，該輸入業者已經在半年內累計第二批不合格，接下來將針對「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

▲德國水果風味飲防腐劑超標。

另外，還有一批由「樂聿國際有限公司」報驗的德國水果風味飲，檢出防腐劑己二烯酸每公斤0.9克。劉芳銘指出，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸飲料類的防腐劑用量以己二烯酸計為每公斤0.5克以下，這批德國的水果風味飲在邊境必須退運或銷毀，接下來針對「樂聿國際有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。