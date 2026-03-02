ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

北市聯醫護理師偷拍患者po網辱罵　衛生局：情節重大可廢照

▲▼ 北市聯醫仁愛院區,台北市立聯合醫院,仁愛醫院 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北市聯醫仁愛院區一名已離職護理師被投訴長期偷拍病患po網。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

北市聯醫仁愛院區護理師廖婉如被投訴長期在加護病房偷拍重症病患，甚至還會上傳到社群，並寫下侮辱性字眼，引發關注。院方今上午回應該員工已離職，但仍會從嚴究責。而台北市衛生局則表示，若查證屬實，可處1個月以上、1年以下的停業處分，情節重大則可廢止執業執照。

爆料者指出，廖婉如在北市聯醫仁愛醫院的加護病房工作，IG有上萬人追蹤，但她根本不管禁止拍攝病患及醫療行為，不僅會偷拍重症病患，還會把不堪畫面上傳IG分享，在照片上加辱罵字眼，甚至也會發社群罵患者家屬和同事。此外，她也多次穿護理師制服，在上班自拍錄影公然推銷減肥產品。

針對該案件，北市衛生局醫事管理科長吳岱穎指出，第一部分是醫院是否針對病人隱私、健康資訊進行良好維護以及有無因為業務而得知、知悉或持有病患的病情、健康資訊並無故洩漏，如有相關情形且查證屬實，可依《醫療法》第72條會處新台幣5萬元以上、25萬以下罰鍰。

第二部分是針對該名護理師，吳岱穎說，該名護理師自行主動辦理歇業，目前並無執業登記，而根據《護理人員法》第35條，若有違法或不正當行為，仍會有對應處罰，若查證屬實會處以1個月以上、1年以下停業處分，情節重大則會廢止執業執照，一旦有對應的法律責任，就會移送檢調或法務機關。

北市聯醫護理師偷拍患者po網辱罵　衛生局：情節重大可廢照

