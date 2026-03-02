母族都乳癌！台中女30歲也確診　「化療前急凍20顆卵」保生機

▲今年剛滿30歲的輕熟女小方確診乳癌第二期，得接受化學治療，因擔心化療影響生育，決定凍卵。（圖／大里仁愛提供）



記者游瓊華／台中報導

今年剛滿30歲的輕熟女小方，因家族媽媽跟阿姨們都有乳癌的病史，洗澡的時候摸到乳房有一個腫塊，結果確診乳癌第二期，得接受化學治療。由於小方未婚，擔心化療影響生育，決定凍卵，最終取得20幾顆成熟卵子，讓小方可以安心快速的銜接乳癌化學治療。

乳房外科主任何蕙余表示，台灣乳癌患者發病年齡中位為45到49 歲，相較於歐美55到65歲更年輕約十歲。台灣的年輕乳癌的患者40歲以下占16.6 %，且乳癌患者治療過後的預後大多良好，卻因為化療或放療損害卵巢功能，導致治療完後不孕，育齡年紀的癌症病人如何保有生兒育女的希望，是現今癌症治療越來越受到重視的一個議題。

▲林佳昀主任（左）與何蕙余主任（右）跨科合作為化療病人保存一線「生機」。（圖／大里仁愛提供）



生殖醫學中心主任林佳昀表示，針對癌症生育保存有許多的方式，但是凍卵或是凍胚胎是目前最有效也是針對高毒性化療藥物最有希望可以保存患者生育力的方式，且目前研究顯示凍卵療程不會影響後續治療。

林佳昀說，然而傳統試管療程需伴隨月經週期開始，且費用不貲，針對需搶時間治療的癌症患者很多都會卻步，隨著醫學進步目前發展出隨機開始療程「Random start」，可隨時開始療程，不耽誤病人黃金治療時間，然這中間過程需要生殖醫學科醫師與癌症科醫師緊密配合與轉介，也需要跨科別合作，才能替病人搶時間保存一線「生機」。