排毒靠香菜！醫封「重金屬清道夫」掃除鉛汞　2類人要少吃

▲香菜是「重金屬清道夫」有助於將毒素排出體外。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你敢吃香菜嗎？香菜那獨特的氣味，總讓大眾喜好呈現極端兩極化。功能醫學醫師歐瀚文指出，醫學研究已發現，覺得香菜吃起來像「肥皂」並非單純挑食，而是與嗅覺受體基因變異有關。但撇除主觀偏好，香菜在營養學上其實具有驚人的解毒功能，甚至是天然的「重金屬清道夫」。

東森栢馥森心林診所院長歐瀚文在粉專分享，從功能醫學與營養學的角度來看，適量攝取香菜對身體有以下顯著的「3大益處」：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 天然的重金屬螯合劑：面對環境毒素威脅，香菜是極佳的「螯合」助手。它內含活性成分能輔助與體內的鉛、汞等重金屬結合，協助身體將累積的毒素負擔順利排除，強力支撐人體天然的淨化機制。

2.抗發炎與降低發炎反應：它是強大的抗發炎戰友，透過富含維生素A、C、K以及多元植化素，能化身「自由基清除者」，降低整體的氧化壓力與發炎反應。

3.輔助腸道消化機能：藉由豐富的膳食纖維與天然成分，能加速腸道蠕動，針對輕微脹氣或消化不順，具有輔助緩解的效果。

若本身討厭香菜也沒關係。歐瀚文強調，若無法透過香菜輔助排毒，日常飲食中仍可多攝取富含「硫化物」的食物，像是青花菜、高麗菜等十字花科蔬菜，或是大蒜與洋蔥，同樣能為肝臟解毒路徑提供營養支持。

不過，歐瀚文也提醒，由於香菜在台灣常以生食點綴，其根莖葉片極易沾附泥土、細菌或農藥殘留，食用前務必以流動清水徹底洗淨；此外，香菜屬於高鉀蔬菜，對於患有慢性腎臟疾病或需嚴格限制鉀離子攝取的族群，務必謹慎食用，避免造成身體額外的負擔。