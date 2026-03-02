國民黨推0到6歲健保費國家付　專家憂「對有錢家庭補助更多」

▲中央健保署外觀。（圖／ETtoday資料照）

國民黨立法院黨團規劃推動「0至6歲兒童健保費由國家負擔」政策，並列為優先法案之一。對此，衛福部回應，全民健康保險屬於自助與互助並行的社會保險制度，相關修法涉及整體財政資源配置，建議從整體兒童政策與健保永續角度通盤評估、審慎討論。醫務管理專家也直言，此政策國家反要幫有錢家庭補更多，違反健保互助精神，建議深思。

根據內政部最新戶籍統計，截至民國115年1月底，全台人口已連續25個月呈現負成長，少子化問題持續惡化。為減輕家庭育兒負擔，國民黨團提出由政府全額補助6歲以下兒童健保費的構想，引發各界關注。

對此，衛福部表示，目前健保制度已針對經濟弱勢族群提供保費減免措施，對象包括「低收、中低收入戶未滿18歲兒少、未滿20歲及年滿55歲以第6類第2目身分加保的原住民及身心障礙者」等，皆可獲得全額或部分補助；此外，現行也設有多項兒童醫療補助機制，包括3歲以下兒童醫療補助、未滿18歲弱勢兒少醫療費用補助。

對於外界傳出將透過修正兒童福利相關法規，由中央政府統一補助6歲以下兒童健保費，衛福部回應，此案牽涉國家整體財政支出規模，應衡量健保財務穩定與政策優先順序後再行研議。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁也指出，全民健康保險的核心精神是保險和互助，是有錢的幫助沒錢的，根據現行規定，孩子的健保費是「跟著爸媽薪資算」，家庭越有錢的孩子，要繳的保費也就越多，所以如果政府補助所有0到6歲小朋友健保費，那未來針對有錢家庭要補助的，反會比一般家庭的小朋友還多，這部分恐違反量能付費的健康互助精神。

此外，洪子仁也提出憂慮，如果國家編列預算補助兒童健保費，可能會進而排擠政府應負擔的36%健保費，這對健保財務永續是絕對性的不利，是否真的要用到補助健保費、影響健保核心精神，這部分請大家深思。