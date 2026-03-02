有子宮內膜異位45歲前停經機率增3成　醫：不吃避孕藥風險翻倍

▲大型研究發現子宮內膜異位症患者提早停經的機率高於一般女性。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

年輕女性若有子宮內膜異位症，要注意提早停經的風險。一項橫跨26年的大型研究追蹤10萬名女性後發現，子宮內膜異位症患者在45歲前停經的機率，明顯比一般女性高出近3成，代表生育黃金期恐將提早結束，且若從未生育，或從未使用避孕藥，或有過重、肥胖問題，風險還會再增加，甚至翻倍。

東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上在臉書分享，這篇發表於國際知名醫學期刊《JAMA Network Open》的研究，涵蓋10萬6633名美國女性，以腹腔鏡確診為標準，並維持超過9成的完整追蹤率；結果顯示，若有子宮內膜異位症，45歲前停經的可能性較一般女性高出28%，未曾生育則為46%，從未用避孕藥更高達103%，BMI≥25也有43%。

嚴絢上提到，內膜異位症與提早停經的連結，主要來自長期慢性發炎及組織破壞；異位的子宮內膜組織會引發卵巢周圍反覆發炎，使卵泡更快凋亡，加速卵巢老化，若合併巧克力囊腫，甚至會直接傷害卵巢本體，導致卵子數量銳減。

此外，嚴絢上舉例，可將卵巢想像成「生育帳戶」，健康女性出生時擁有100萬至200萬顆卵子，每月支出約1000顆，通常到51歲自然停經，但內膜異位症患者的提款速度更快，還可能被囊腫「惡性扣款」，導致卵子庫存提前耗盡。

嚴絢上指出，子宮內膜異位症不只影響懷孕機率，更會壓縮整體生育年限，故一旦確診，應及早啟動生育諮詢及人生規劃，尤其是尚未生育、卵巢功能檢查異常、有家族不孕病史者，更應把握時間。

目前研究亦指出，長期使用避孕藥，可能對卵巢功能有保護作用，因此在考量緩解疼痛、控制病灶之外，或許可作為延緩早發停經的輔助方式，不過關鍵在於早期介入、提早討論，才能爭取更多生育主控權。

▲內膜異位症會引起長期慢性發炎及組織破壞，進而提高過早停經風險。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）