基隆50歲男反覆胃痛腹脹　揪出幽門螺旋桿菌作怪

▲基隆男長期胃痛打嗝未改善，胃鏡確診幽門螺旋桿菌作怪。（圖／衛福部基隆醫院提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名年約50歲中年男子，過去有胃潰瘍病史，近半年反覆出現上腹悶痛，且在飯後症狀加劇，並伴隨食慾不振、頻繁打嗝與腹脹等不適。患者原以為只是舊疾復發，自行服用胃藥長達2週仍未改善，經就醫接受胃鏡檢查後，發現胃竇部出現潰瘍，切片證實感染幽門螺旋桿菌。經完成2週4合1標準除菌療程後，症狀明顯改善，6週後糞便抗原檢測轉為陰性，成功根除感染。

衛福部基隆醫院肝膽腸胃科醫師徐昊平指出，幽門螺旋桿菌是一種可長期寄生於胃黏膜的細菌，全球超過50%人口曾感染，台灣成人感染率約3至4成。多數感染者初期症狀不明顯，但長期感染可能引發慢性胃炎、胃潰瘍，甚至增加罹患胃癌風險。常見症狀包括上腹疼痛或灼熱感、腹脹、噁心、食慾下降、頻繁打嗝或體重減輕，嚴重時可能出現黑便或貧血等警訊。世界衛生組織（WHO）已將幽門螺旋桿菌列為第1級致癌因子。

徐昊平表示，幽門螺旋桿菌主要透過受污染的食物與水源傳播，也可能因家庭共餐造成口口傳染，或經糞口途徑感染。他建議民眾養成良好飲食衛生習慣，用餐時使用公筷母匙，避免共用餐具、杯子或親密餵食，並避免食用來源不潔食物，以降低感染風險。

此外，衛生福利部國民健康署自今年起提供45至74歲民眾終生1次免費糞便抗原檢測作為胃癌篩檢，徐昊平醫師提醒符合資格者應把握機會檢測，透過早期發現與治療，可有效降低幽門螺旋桿菌感染帶來的健康威脅。

徐昊平也呼籲，若胃部不適持續超過2週仍未改善，切勿僅依賴胃藥自行處理，應盡早接受胃鏡或相關檢查。透過標準化除菌療程，多數患者可成功根除感染，不僅能改善症狀，也可降低潰瘍復發與胃癌發生風險，早期診斷與完整治療是守護胃部健康的重要關鍵。